Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাসে ভয়-ডরের পরিবেশ থাকবে না: বিন ইয়ামিন মোল্লা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিন ইয়ামিন মোল্লা, ভিপি প্রার্থী, ডাকসু ফর চেঞ্জ প্যানেল
বিন ইয়ামিন মোল্লা, ভিপি প্রার্থী, ডাকসু ফর চেঞ্জ প্যানেল

শিক্ষার্থীরা একটি সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় পাবে, যেখানে কোনো ভয়-ডরের পরিবেশ থাকবে না। নির্বাচিত হলে এমন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়তে কাজ করবেন বিন ইয়ামিন মোল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তিনি ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী। এই প্যানেল দিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ। বিন ইয়ামিন এই সংগঠনের সভাপতি।

বিন ইয়ামিন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের কথা হলো, নো মোর ডার্টি পলিটিকস, নো মোর ভায়োলেন্স, মেক দ্য ডাকসু ফর অ্যাকাডেমিক একসিলেন্স। অর্থাৎ আর কোনো নোংরা রাজনীতি নয়, আর কেনো সংঘাত নয়, শিক্ষার উৎকর্ষের জন্যই ডাকসু গড়ুন।’

তবে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা জানিয়ে বিন ইয়ামিন বলেন, ‘আমরা প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টি তো দেখলাম। একটি সংগঠনের জন্য একটি দিন বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ তাদের যে একটি কর্তৃত্ব আছে, সেটি আমরা বুঝতে পারলাম।’

এই ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, ‘ছাত্রলীগের একজন সাবেক নেতা, যার নামে ফৌজদারি অপরাধ আছে এবং আমি নিজেও ভিকটিম। সকল তথ্যপ্রমাণ সবকিছুই তার নামে আছে। কিন্তু তারা নাকি সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। এই কিছু বিষয়ে তারা সুপরিকল্পিতভাবে জিইয়ে রাখছে পরবর্তীতে সমস্যা তৈরি করার জন্য। এসব বিষয়গুলোতে আমরা শিক্ষার্থীদের ভেতরে একটা শঙ্কা দেখছি।’

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীছাপা সংস্করণডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত ২ নেতাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

শুধু সমস্যাগুলো বলবেন, দায়িত্বশীলদের সঙ্গে ফাডাফাডির দায়িত্ব আমার—ডাকসুর ‘জেনজি ইশতেহার’

শুধু সমস্যাগুলো বলবেন, দায়িত্বশীলদের সঙ্গে ফাডাফাডির দায়িত্ব আমার—ডাকসুর ‘জেনজি ইশতেহার’

ক্যাম্পাসে ভয়-ডরের পরিবেশ থাকবে না: বিন ইয়ামিন মোল্লা

ক্যাম্পাসে ভয়-ডরের পরিবেশ থাকবে না: বিন ইয়ামিন মোল্লা

সহাবস্থানের নমুনাতৈরি করতে চাই: ইয়াসিন আরাফাত

সহাবস্থানের নমুনাতৈরি করতে চাই: ইয়াসিন আরাফাত

ডাকসু হবে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের স্থান : নাঈম হাসান

ডাকসু হবে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের স্থান : নাঈম হাসান