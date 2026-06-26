শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ভারতের পারুল ইউনিভার্সিটিতে স্পট অ্যাডমিশনের উদ্যোগ

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভারতের পারুল ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সরাসরি ভর্তির বিষয়ে সংলাপ হয়েছে। ঢাকার একটি হোটেলে বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) ‘পিইউ-বাংলাদেশ পার্টনারশিপ অ্যাডভান্সমেন্ট ডায়ালগ ২০২৬-২৭’ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে আয়োজকেরা জানান, ভারতের ‘ন্যাক’ (NAAC) কর্তৃক এ++ গ্রেডপ্রাপ্ত পারুল ইউনিভার্সিটি গুজরাট সরকার কর্তৃক ‘সেন্টার অব এক্সেলেন্স’ হিসেবে স্বীকৃত। এ ছাড়া এটি কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৬-এ (১০০১-১১০০ ব্যান্ড) স্থান পেয়েছে।
বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২৫০টিরও বেশি একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু রয়েছে, যেখানে বিশ্বের ৭৫টিরও বেশি দেশের সাড়ে ৬ হাজার জনেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীসহ ৭০ হাজার ৫০০’র বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. দেবাংশু প্যাটেল উপস্থিত থেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্পট অ্যাডমিশন বা সরাসরি ভর্তি এবং আকর্ষণীয় শিক্ষাবৃত্তির সুযোগের বিষয়গুলো জানান।
তিনি বলেন, বর্তমানে ৫০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পারুল ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। দুই দেশের মধ্যে শিক্ষার বন্ধন আরও দৃঢ় করতে নতুন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে চান তারা।
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