Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

বিইউএফটিতে ২২২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় উৎসব অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিইউএফটিতে ২২২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় উৎসব অনুষ্ঠিত
বিইউএফটিতে ২২২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) ২২২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য বিদায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী আয়োজনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিশিষ্ট অতিথি এবং পোশাকশিল্প খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আজ বৃহস্পতিবার ‘বিইউএফটি দুইশ ২২’র ইতিবৃত্ত’ শিরোনামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ফ্ল্যাশ মব, সাংস্কৃতিক নৃত্য, রঙ উৎসব, ফ্যাশন শো, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কাওয়ালি এবং ব্যান্ড ‘অ্যাভয়েড রাফা’র সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নানা আয়োজনে দিনভর উৎসবমুখর হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম। সভাপতিত্ব করেন ফারুক হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খান। এ ছাড়া ওয়ান কম্পোজিট লিমিটেড এবং উর্মী গ্রুপের প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

আয়োজনের কনভেনার ছিলেন ছাত্রকল্যাণ বিভাগের পরিচালক ড. মো. আব্দুল জলিল এবং জনসংযোগ পরিচালক মুহাম্মদ ইমতিয়াজ। সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ছাত্রকল্যাণ বিভাগের উপপরিচালক সাখাওয়াত হোসেন এবং প্রভাষক রাকিবুল ইসলাম সিফাত।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিশিক্ষার্থীকরপোরেটউৎসবশিক্ষা
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