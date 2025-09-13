Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

রাকসু নির্বাচন: বিধি ভেঙে প্রচারের প্রতিযোগিতা

  • ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল প্রচার চালাচ্ছে ‘কুশল বিনিময়’ কৌশলে
  • ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের ‘আতর বিতরণ’, ‘মুড়ি পার্টি’ ও ‘বিরিয়ানি পার্টি’র আয়োজন
দীন ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আচরণবিধি ভঙ্গ করে লিফলেট বিতরণ করেন ছাত্র অধিকার পরিষদের প্রার্থীরা। গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আচরণবিধি ভঙ্গ করে লিফলেট বিতরণ করেন ছাত্র অধিকার পরিষদের প্রার্থীরা। গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন প্রার্থীরা। শুধু ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রার্থীরা নন, স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও ভোট টানতে নিয়ম ভাঙাকে অলিখিত কৌশল বানিয়ে ফেলেছেন।

নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকে ভোট গ্রহণ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগপর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে চালানো যাবে প্রচার। তবে বাস্তবে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই প্রার্থীরা ছুটছেন শিক্ষার্থীদের কাছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, টুকিটাকি চত্বর, আমতলা ও একাডেমিক ভবনে প্রতিদিন প্রচার চালাচ্ছেন তাঁরা। নিয়ম অনুযায়ী এক হল থেকে অন্য হলে যেতেও রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হয়। তবে তা মানছেন না প্রার্থীরা।

ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহকারী সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) প্রায় সব প্রার্থী ভোট চাইতে ছুটছেন হল ও মেসে। ক্লাসরুমের বারান্দা, একাডেমিক ভবনের সিঁড়ি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর ও আমতলায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করছেন। তবে এটিকে নির্বাচনী প্রচার বলতে রাজি নন তাঁরা।

জিএস পদপ্রার্থী ও শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক নাফিউল জীবন বলেন, ‘এটাকে আপনারা প্রচারণা বলতে পারবেন না। আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করছি।’

ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্রচারে এনেছে অভিনব কৌশল। জোটের প্রার্থীরা দিনে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচার চালালেও রাতে আবাসিক হলে ‘আতর বিতরণ’, ‘মুড়ি পার্টি’ ও ‘বিরিয়ানি পার্টি’র আয়োজন করছেন।

শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমরা প্রচারণা চালাচ্ছি না। আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের কথা শোনার ও বোঝার চেষ্টা করছি।’ আতর বিতরণের বিষয়ে জাহিদ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের পরামর্শ নিতে যেহেতু হলে হলে যাচ্ছি, তাই হাদিয়া হিসেবে তাদের আতর দিয়েছি।’

ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ফেডারেশন মিলে ‘রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ’ এবং বাম সংগঠনগুলো ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তারা হল ও মেসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দাবি সংগ্রহ করছে। এসব দাবি ব্যানারে লিখে ‘গণ-ইশতেহার’ আকারে প্রচার চালাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সংগঠক ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের কথা শুনছি এবং ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করছি। এটা আচরণবিধি ভঙ্গ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।’

অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও এজিএস পদপ্রার্থী আল শাহরিয়া শুভ বলেন, ‘আমরা প্রচারণা করছি না, শিক্ষার্থীদের চাওয়া-পাওয়ার খোঁজ নিচ্ছি।’

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, ‘আমাদের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব। কে কোথায় প্রচারণা চালাচ্ছে, তা তো আমরা দেখতে পারব না।’

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনশিক্ষার্থীছাত্রদলছাপা সংস্করণভোটরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ চাইলেন ফখরুল

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না জাবি শিক্ষক মৌমিতার

অনিয়মের অভিযোগ এনে জাকসু নির্বাচন কমিশন সদস্যের পদত্যাগ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

রাকসু নির্বাচন: বিধি ভেঙে প্রচারের প্রতিযোগিতা

রাকসু নির্বাচন: বিধি ভেঙে প্রচারের প্রতিযোগিতা

জাকসু নির্বাচন: ভোট গণনায় অব্যবস্থাপনা ফল হয়নি দ্বিতীয় দিনেও

জাকসু নির্বাচন: ভোট গণনায় অব্যবস্থাপনা ফল হয়নি দ্বিতীয় দিনেও

অনিয়মের অভিযোগ এনে জাকসু নির্বাচন কমিশন সদস্যের পদত্যাগ

অনিয়মের অভিযোগ এনে জাকসু নির্বাচন কমিশন সদস্যের পদত্যাগ

জাকসু হল সংসদের ভোট গণনা শেষ, শুরু কেন্দ্রীয় সংসদের গণনা

জাকসু হল সংসদের ভোট গণনা শেষ, শুরু কেন্দ্রীয় সংসদের গণনা