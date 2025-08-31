Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

২০ শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিল পাঠকবন্ধু গাংনী শাখা

রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর) 
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৫৬
পবিত্র কোরআন হাতে শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত
পবিত্র কোরআন হাতে শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন সংগঠন প্রায়ই বই কিংবা ক্রেস্ট উপহার দেয়। তবে শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নয়ন এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগ নিয়েছে আজকের পত্রিকার পাঠকবন্ধু গাংনী উপজেলা শাখা। সংগঠনটির পক্ষ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন উপহার দেওয়া হয়।

গত বুধ ও বৃহস্পতিবার উপজেলার ডি জে এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দেন পাঠকবন্ধুর সদস্যরা। এর আগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খেলাধুলার আসরেও সংগঠনটির পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআন উপহার দেওয়া হয়েছিল।

ডি জে এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী শামীম হোসেন বলে, ‘পাঠকবন্ধুর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। মানুষের মধ্যে যদি ইসলামের জ্ঞান প্রবেশ করে, তাহলে মাদকমুক্ত সমাজ গড়া সহজ হবে।’

করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানহা খাতুন বলেন, ‘এমন সুন্দর উপহার আমরা আগে কখনো পাইনি। এ জন্য পাঠকবন্ধুকে ধন্যবাদ।’

একই বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী ইমা ইসলাম বলে, ‘অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি, কিন্তু এত মূল্যবান উপহার আগে পাইনি। পবিত্র কোরআন শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, পরিবার ও সমাজে আলোর দিশা দেখায়। ইসলামি জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করলে মানুষ কখনো নেশা বা খারাপ কাজে জড়াবে না।’

করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মজনুল হক লিপটন বলেন, ‘এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই বিরল। পাঠকবন্ধু শুধু পবিত্র কোরআন উপহার দিয়ে থেমে না থেকে বরং সমাজকে মাদকমুক্ত করতে আরও উদ্যোগ নিক—এটাই প্রত্যাশা।’

ডি জে এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অনেক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান দেখেছি, কিন্তু পবিত্র কোরআন উপহার দেওয়ার মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দেখিনি। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হবে।’ রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, যুবসমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে ইসলামি জ্ঞানের বিকল্প নেই। পবিত্র কোরআনের আলো মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীগাংনীছাপা সংস্করণপাঠকবন্ধুশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

সম্পর্কিত

সীমাবদ্ধতা কখনো স্বপ্নকে থামাতে পারে না

সীমাবদ্ধতা কখনো স্বপ্নকে থামাতে পারে না

২০ শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিল পাঠকবন্ধু গাংনী শাখা

২০ শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিল পাঠকবন্ধু গাংনী শাখা

শ্রীবরদীতে পাঠকবন্ধুর সবুজ উদ্যোগ

শ্রীবরদীতে পাঠকবন্ধুর সবুজ উদ্যোগ

পরিবেশ-সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের নতুন উদ্যোগ

পরিবেশ-সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের নতুন উদ্যোগ