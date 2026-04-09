জবিতে ষষ্ঠ মেধাতালিকা প্রকাশ, ভর্তি শুরু আজ থেকে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার এ, বি, সি, ডি এবং ই ইউনিটের ষষ্ঠ পর্যায়ের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় বিষয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।
আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ষষ্ঠ পর্যায়ে বিষয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ৯ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে ১২ এপ্রিল রাত ১২টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে লগইন করে ভর্তি ফরম পূরণ এবং নির্ধারিত ভর্তি ফি অনলাইনে জমা দিতে হবে।
এ ছাড়া ৯ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত (সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে) বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকার দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট ডিন অফিসে সরাসরি ভর্তি ফরম এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে কাগজপত্র জমা দিয়ে স্লিপ সংগ্রহের মাধ্যমে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর ভর্তি ফি ১২ হাজার ৬৩০ টাকা (ব্যবহারিক ক্লাস ফিসহ), বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর জন্য ১০ হাজার ৬৩০ টাকা, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোর জন্য (ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগ ব্যতীত) ১০ হাজার ৬৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগ এবং চারুকলা অনুষদের বিভাগগুলোর ভর্তি ফি ১২ হাজার ৬৩০ টাকা (ব্যবহারিক ক্লাস ফিসহ)।
উল্লেখ্য, ভর্তি কার্যক্রম শেষে আসন শূন্য থাকলে ১৬ এপ্রিল উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
