Ajker Patrika
সাক্ষাৎকার

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী।

সাম্প্রতিক সময়ে পরপর অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে রাজধানী ঢাকাসহ পুরো দেশ। কয়েক সেকেন্ডের কম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সর্বত্র। এই হঠাৎ কম্পন-মুহূর্তে শিক্ষার্থীরা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। ভূমিকম্পের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক খান

আব্দুর রাজ্জাক খান
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ২১

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে পরপর কয়েকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এই ধারাবাহিক ভূমিকম্পগুলোকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

বাংলাদেশের আশপাশে ভূমিকম্পের প্রায় ছয়টি উৎপত্তিস্থল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি মিয়ানমার থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত। তবে আরেকটি নোয়াখালী থেকে সিলেট পর্যন্ত; এটি হলো প্লেট বাউন্ডারি ২। সম্প্রতি হওয়া ভূমিকম্পগুলো এই প্লেট বাউন্ডারিতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এখানে অনেক শক্তি জমা হয়ে থাকায় ভবিষ্যতে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। এ ছাড়া তৃতীয় এলাকা হলো প্লেট বাউন্ডারি ৩, যেটি সিলেট থেকে ভারতের দিকে চলে গেছে। এখানে এ পর্যন্ত দুটি ভূমিকম্প হয়েছে ৭ ও ৭.৫ মাত্রার। একটি ১৯১৮ সালে, শ্রীমঙ্গলে; আরেকটি ১৮৬৯ সালে, কাছাড় ভূমিকম্প। চতুর্থ উৎস হলো ডাউকি ফল্ট, যেখানে ১৮৯৭ সালে ৮.১ মাত্রার গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক হয়েছে। এতে ঢাকার আহসান মঞ্জিল ও সোনামসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ ছাড়া মধুপুর ফল্ট, যমুনা সেতুর কাছে বগুড়া ও শেরপুরে ১৮৮৫ সালে ৭.১ মাত্রার বেঙ্গল আর্থকোয়েক হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, সামনে আরও ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এর মানে কি বড় কোনো ভূমিকম্পের আভাস দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির ইতিহাস অনুযায়ী ৭ মাত্রার ভূমিকম্প পাঁচ-ছয়বার ঘটেছে, ৮ মাত্রার দুবার। তাই ঝুঁকি সব সময় আছে। ভূমিকম্প এখন না এলেও ভবিষ্যতে আসবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

ঢাকার ভবনগুলো কত মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল?

নকশা ভালো হলেও মাঠপর্যায়ে নির্মাণে অনেক সময় তা ঠিকভাবে মেনে চলা হয় না। সারা বিশ্বে সাধারণত যে ব্যক্তি নকশা করেন, তিনি নিজেই কনস্ট্রাকশনের সময় তা সুপারভাইজ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে নকশা যিনি তৈরি করেন, তিনি প্রায়ই সুপারভিশনে অংশ নেন না। সে কারণে সুপারভিশনের অভাবে ভবনের গুণগত মান সন্তোষজনক থাকে না।

ভবনগুলোর প্রধান দুর্বলতা কী কী?

আমাদের ভবন মূলত দুই ধরনের। একটি ইটের ভবন, আরেকটি বিম-কলাম পদ্ধতির ভবন। ইটের দেয়াল পুরো ভবনের ভার বহন করে। অর্থাৎ, দেয়ালে কোনো ক্ষতি হলে পুরো ভবন অচল হয়ে পড়তে পারে। তাই ইটের দেয়ালে ক্র্যাক দেখামাত্র মজবুত করতে হবে। বিম-কলাম পদ্ধতির ভবনে লোড প্রথমে স্ল্যাবে আসে, তারপর বিমে এবং শেষে কলামে পৌঁছায়। কলাম যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে পুরো ভবন ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। তাই কলামকে কোনোভাবেই ক্র্যাক হতে দেওয়া যাবে না। যদি ক্র্যাক দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই সেটি দ্রুত মজবুত করতে হবে।

ভূমিকম্প হলে শিক্ষার্থীদের নিরাপদভাবে সরিয়ে নিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

ভূমিকম্প হলে ভয় পেয়ে হঠাৎ বের হওয়া যাবে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে নিরাপদ অবস্থান নিতে হবে। পরবর্তী সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বের হয়ে ফাঁকা জায়গায় নিরাপদে অবস্থান করতে হবে।

ভূমিকম্পের পরে কীভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে? আমাদের দেশে ভূমিকম্প-সহনীয় ভবন নির্মাণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল ব্যবহার জরুরি?

তুরস্কে ভূমিকম্পে ভবন ধসে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। পরে উদ্ধারকাজে যে খরচ হয়েছিল, তার গড় হিসাব করে দেখা যায়, একজনকে উদ্ধারে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশে যদি একটি পাঁচ কাঠার প্লটে ১০টি ফ্ল্যাট থাকে এবং সেখানে ৫০ জন মানুষ থাকে, ভূমিকম্প-সহনীয় করার খরচ মাত্র ৫০ লাখ টাকা। অর্থাৎ তিনজন মানুষকে উদ্ধার করার খরচের পরিবর্তে একই অর্থে পুরো ভবনকে মজবুত করা সম্ভব। আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্পে ১০ বছর ধরে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, সেটি ব্যবহার করলেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ভূমিকম্পে উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত ও কার্যকর করতে ফায়ার সার্ভিস কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে? সরঞ্জাম, মহড়া এবং ভলান্টিয়ার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কী উদ্যোগ নেওয়া দরকার?

আমাদের ফায়ার সার্ভিস যথেষ্ট সক্ষম; তাদের প্রশিক্ষণ আছে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও যথেষ্ট। তবে জরুরি বিষয় হলো ভুমিকম্প-সহনীয় ভবন তৈরি করা, নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করা, ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে সহযোগী একটি ফোর্স গঠন এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ার তৈরি করা। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় দেখা গেছে, ছোটখাটো সরঞ্জাম নিয়ে ভলান্টিয়াররাই উদ্ধারকাজে বেশি সহায়তা করেছিল।

সুতরাং, আমাদের মূল মনোযোগ দেওয়া উচিত ভলান্টিয়ার তৈরির দিকে। ফায়ার সার্ভিসে আরও বেশি লোকবল প্রয়োজন। ঢাকায় প্রায় ১৮টি ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রকে ভিত্তি করে, যদি প্রতিটিতে ১ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ার তৈরি করা যায়, তাহলে নিরাপত্তাব্যবস্থাকে অনেক শক্তিশালী করা সম্ভব।

ভূমিকম্প-আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এ ধরনের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারে এবং মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে?

জাপান, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি মাসে না হলেও প্রতি দুই মাস পর একটি মহড়া হয়। আগুনের বেল বাজিয়ে দেয়, অথবা ভূমিকম্পের বেল বাজানো হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কোথায় দাঁড়াতে হবে, কীভাবে বের হতে হবে, তা চিহ্নিত করা থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ করে ভূমিকম্প হলে সাইকোলজিক্যাল ট্রমা হয়। এ থেকে বাঁচতে নিয়মিত মহড়া করতে হবে। সবার মাথায় ঢুকিয়ে ফেলা যে ভূমিকম্প আসতে পারে, সে অনুযায়ী প্রস্তুতি রাখতে হবে। এর বিকল্প নেই।

দেশে ভূমিকম্পে শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত

সামিহা সিরাজী লাজ
সামিহা সিরাজী লাজ

এখনই কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন

সামিহা সিরাজী লাজ

শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারক আমাদের রাজধানী ঢাকায় সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে। ঢাকা শহরের পুরোনো দালান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা ও অসংখ্য বহুতল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিদেরা জানাচ্ছেন, ৮ মাত্রার ভূমিকম্প শহরের জন্য বিপজ্জনক। রাজউক বলছে, ৬.৯ মাত্রার কম্পনে ৪০ শতাংশ ভবন ধসে প্রায় ২ লাখ মানুষ নিহত হতে পারে। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩০০ ভবনকে ‘রেড অ্যালার্ট’ ঘোষণা করেছে। নদীমাতৃক এই দেশে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে ঢাকা পরিণত হতে পারে বিপর্যয়ের কেন্দ্রে। নিরাপদ ভবন এবং প্রস্তুতির জন্য এখনই সবার কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

মুজাহিদ আল রিফাত।
মুজাহিদ আল রিফাত।

অজানা এক ভয়ের মুখোমুখি

মুজাহিদ আল রিফাত

শিক্ষার্থী, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

ঢাকার ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ ভূ-কম্পন মানুষকে আতঙ্কিত করেছে। শহর ঘনবসতি, নরম মাটি, পুরোনো ও নকশাবহির্ভূত ভবন বড় বিপদের ইঙ্গিত দেয়। ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনাগুলো পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হয় না এবং উদ্ধারকারী সংস্থার সক্ষমতা বড় দুর্যোগের তুলনায় সীমিত। মানুষও মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়; জরুরি ব্যাগ, নিরাপদ স্থান বা মহড়া নেই। আইন থাকলেও প্রয়োগ দুর্বল। বড় কোনো কম্পনে দ্রুত উদ্ধার সম্ভব হবে কি না সন্দেহজনক। তাই ঢাকা এখন অজানা এক ভয়ের মুখোমুখি, যেখানে পরবর্তী কম্পন শুধু নাড়াবে না, বরং অপ্রস্তুতির কঠিন বাস্তবতাও প্রকাশ করবে।

সাজিয়া রহমান ঈশি।
সাজিয়া রহমান ঈশি।

শহরে খোলা জায়গার অভাব

সাজিয়া রহমান ঈশি

শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও দুর্বল ভবন নির্মাণ ঢাকার ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। খোলা মাঠ ও নিরাপদ স্থান কমে যাওয়ায় জরুরি আশ্রয় নেওয়া কঠিন হচ্ছে। অধিকাংশ ভবন ভূমিকম্প সহনশীল নয় এবং সাধারণ মানুষও করণীয় জানে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উদ্ধারকারী দলের সক্ষমতা বাড়ানো, খোলা স্থান সংরক্ষণ ও বিল্ডিং কোড কার্যকর করা জরুরি। অবৈধ উচ্ছেদ ও সঠিক নগরায়ণ ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে শক্তিশালী ভূমিকম্প দেশের জন্য অপ্রতিরোধ্য মানসিক ও আর্থিক বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। সম্মিলিত প্রস্তুতিই একমাত্র নিরাপত্তার পথ।

বিষয়:

ক্যাম্পাসআশঙ্কাছাপা সংস্করণভূমিকম্পসাক্ষাৎকারশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

ক্যাম্পাস

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

শাহ বিলিয়া জুলফিকার
আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আবৃত্তিচর্চা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে অবদান রেখে আসছে। সেই ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আবৃত্তি সংগঠন ‘শব্দকুঞ্জ’। শব্দের কারুকাজ, চেতনার মুক্ত ভ্রমণ, প্রেম ও প্রতিবাদের অনুরণনে প্রতিদিনই জন্ম দিচ্ছে নতুন সব সৃষ্টির। বিদ্রোহী কবির মুক্ত আত্মা ও মানবিক বোধ ধারণ করে সংগঠনটি গড়ে তুলেছে কবিতা-আবৃত্তির এক প্রাণবন্ত ও নিবিড় পরিবার।

২০১৯ সালের ২২ নভেম্বর সূচনা হওয়া শব্দকুঞ্জ অল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাচিক শিল্পচর্চার একটি সুপরিচিত কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মহামারির বিরতিও তাদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারেনি; বরং অনলাইনভিত্তিক আবৃত্তিচর্চা, ভার্চুয়াল কর্মশালা ও নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে তারা কার্যক্রম চালিয়ে গেছে সৃজনশীল ধারাবাহিকতায়।

কেবল কবিতা পাঠ নয়; শব্দ, সুর, উচ্চারণ ও অনুভূতির সমন্বয়ে মানবিক শিল্পের সৌন্দর্য তুলে ধরার মুক্তমঞ্চ হিসেবেও শব্দকুঞ্জ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। নজরুলের প্রেম ও দ্রোহের দর্শনকে ধারণ করে তারা বাচিক শিল্পের শুদ্ধতা ও শৈলী রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রশিক্ষক আরিফ হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও পরিবেশনাবিদ্যা বিভাগের প্রিন্সিপাল ডেমোনেস্ট্রেটর। তাঁর ভাষায়, ‘আবৃত্তি শুধু মুখস্থ কবিতা নয়; এটি একধরনের বিজ্ঞান, যেখানে প্রতিটি উচ্চারণে সততা জরুরি। শব্দকুঞ্জের শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমই ভবিষ্যতের বড় আবৃত্তিশিল্পী তৈরির ভিত্তি।’

শুরুর মুহূর্ত থেকে আবৃত্তিচর্চায় স্বকীয়তা গড়ে তুলেছে শব্দকুঞ্জ। নিয়মিত আয়োজন, বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মঞ্চনাট্যধর্মী পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তারা ক্যাম্পাসে এনেছে নতুন সৃজনীশক্তি। তাদের নিয়মিত ও উল্লেখযোগ্য আয়োজন ‘বিজয়-এর শব্দকুঞ্জ’, ‘অমর কাব্য কথার শব্দকুঞ্জ’। এসব আয়োজনে সদস্যদের অনুশীলনের পাশাপাশি শ্রোতারাও নতুন করে আবিষ্কার করেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবিতা। বিশেষ দিবসগুলোতেও শব্দকুঞ্জের উপস্থিতি প্রশংসিত হয়। ২০২২ সালের নজরুল জয়ন্তীতে তাদের পরিবেশনা ক্যাম্পাসে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তাদের পথচলা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই আটকে নেই, দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রেডিও অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।

বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩০। নতুন সদস্য হতে হলে দিতে হয় ‘বাচিক পরীক্ষা’—যেখানে কেবল কণ্ঠস্বর নয়, শব্দ উচ্চারণ, প্রক্ষেপণ, কবিতা উপলব্ধি ও আগ্রহ—সবই বিবেচনায় নেওয়া হয়।

সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রভাষক সিনথিয়া জাহান বিথুন বলেন, ‘শব্দকুঞ্জ আমার কাছে শুধু একটি সংগঠন নয়, এক পরিবার। এখান থেকে শেখা শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও শিল্পবোধ আজও পেশাগত জীবনে আমাকে পথ দেখায়।’

বর্তমান সভাপতি মো. সালাউদ্দিন (সৌখিন) বলেন, ‘আমাদের চর্চার মূল শক্তি হলো নিয়মিত অনুশীলন আর আন্তরিক ভালোবাসা। কোনো জোরজবরদস্তি নয়, কোনো বড় ঘোষণা নয়; দিনের পর দিন নিজেকে একটু একটু করে শাণিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এগোই। আমাদের স্বপ্ন, আবৃত্তির অনুরাগ আরও ছড়িয়ে পড়ুক, আরও মানুষের কাছে পৌঁছাক শব্দকুঞ্জ।’

বিষয়:

ক্যাম্পাসকাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

ক্যাম্পাস

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

ইলিয়াস শান্ত, ঢাকা
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৪
তাবাসসুম
তাবাসসুম

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী রানা তাবাসসুম। তিনি প্রতিটি সেমিস্টারে সিজিপিএ-৪ এর মধ্যে ৪ পেয়েছেন। অসাধারণ একাডেমিক ফলের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ১৭তম সমাবর্তনে তিনি পেয়েছেন চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক। সমাবর্তনে বিদায়ী ভাষণ দেওয়ার সুযোগও আসে তাঁর হাতে।

‘ও’ লেভেল এবং ‘এ’ লেভেলে অসাধারণ ফল নিয়ে ব্র্যাকে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। উচ্চমাধ্যমিকে অসাধারণ ফলের কারণে প্রথম সেমিস্টারে ব্র্যাক তাঁকে ফুল স্কলারশিপ দিয়েছিল। ব্র্যাকে স্কলারশিপ নবায়ন হয় বিগত সেমিস্টারের সিজিপিএর ভিত্তিতে। তিনি প্রতিটি সেমিস্টারে জিপিএ-৪ ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ফলে সব কটি সেমিস্টার তিনি ফুল স্কলারশিপে শেষ করেছেন।

রানা তাবাসসুম বলেন, ‘ব্র্যাকে পড়তে হলে প্রতিটি কুইজ, মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষার জন্য সমান মনোযোগী হতে হয়। কোনো কোর্সে ৯০ শতাংশের নিচে নম্বর পাওয়ার সুযোগ নেই।’ এমন কঠিন টার্গেট নিয়েই তিনি প্রতিটি সেমিস্টার পার করেছেন।

তাবাসসুম মনে করেন, তাঁর সাফল্যের বড় অংশজুড়ে রয়েছে পরিবারের অবদান। বাবা একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার; চাকরির কারণে সংসারে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতেন। তাঁর মা সামলেছেন সংসারের সবকিছু। বড় মেয়ে হিসেবে তাবাসসুমেরও ছিল দায়িত্ব; বিশেষ করে মাকে সহযোগিতা করা। ‘মা আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন’ বলেন তাবাসসুম। পাশাপাশি ফার্মাসি স্কুলের শিক্ষকদের অবদানও তাঁর সাফল্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতোই তাবাসসুমের বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শুরু হয় করোনার মধ্যে। সে সময় বিশ্বজুড়ে মৃত্যু আর অনিশ্চয়তার মাঝেও শিক্ষার্থীরা অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়েছেন। তাবাসসুম বলেন, ‘ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তখন শিক্ষার্থীদের পাশে ছিল। সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হয়েছে। সবাই শিক্ষকদের সহানুভূতি পেয়েছে। সব মিলিয়ে এই অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।’

ছোটবেলায় তাঁর স্বপ্ন ছিল জীববিজ্ঞানী হওয়ার। জীববিজ্ঞানের প্রতি মোহ থেকে পরে আগ্রহ জন্মায় ওষুধ কীভাবে কাজ করে, কোন ওষুধ কী ফল দেয়—এসব জানার প্রতি। সেই আগ্রহই তাঁকে ফার্মাসিতে নিয়ে এসেছে বলে জানান তিনি।

অনেকে জানেন না, ক্লাস সিক্সে একবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন তাবাসসুম। সেই ব্যর্থতার স্মৃতি তাঁকে শিখিয়েছে ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস আর স্থিরতা। তিনি মনে করেন, সেই একবারের ব্যর্থতাই তাঁকে ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য আরও প্রস্তুত করে দিয়েছে।

তাবাসসুম।
তাবাসসুম।

গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছেন তাবাসসুম; পাশাপাশি বিদেশে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের নিয়েও তাঁর ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে ফার্মাসিস্টদের চাকরির সুযোগ বাড়লেও আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে; বিশেষ করে চিকিৎসাব্যবস্থায় প্রতিটি হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দেওয়া হলে রোগী সেবায় আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

স্নাতকজুড়ে তিনি নিজেকে শুধু পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফার্মা সোসাইটিতে (বিইউপিএস) এইচআর ডিপার্টমেন্টের কো-ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া মেন্টরস কোচিং সেন্টারে ইংরেজি প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখানো ছিল তাঁর অন্যতম অভিজ্ঞতা।

ফার্মাসি নিয়ে পড়তে আগ্রহীদের তাবাসসুম বলেন, ‘ফার্মাসি খুব সম্মানজনক একটি পেশা, যদিও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। চাপ না নিয়ে উপভোগ করে পড়তে পারলে এই জার্নিটা অসাধারণ। বিষয়গুলোকে মুখস্থ না করে বুঝে পড়তে হবে। তবেই এই জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কারণ, পঠিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

ক্যাম্পাস

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডিবেট ক্লাব আয়োজন করেছে এনএসইউ ডায়ালগ-২০২৫। এটি ছিল ক্লাবটির ফ্ল্যাগশিপ ওপেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ। গত ২১-২৩ নভেম্বর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩২টি দল অংশ নেয়। এতে নবীন বিতার্কিকেরাও তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।

এ বছরের প্রতিযোগিতাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের চারদলীয় কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণী দক্ষতা, প্রাঞ্জল ভাষণ এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনার নিখুঁত পরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকে জমে ওঠে বিতর্ক। এ ছাড়া প্রতিটি রাউন্ডে ছিল শক্তিশালী যুক্তি, ধারালো প্রতিবাদ ও বৌদ্ধিক উদ্দীপনা।

এতে অ্যাডজুডিকেশন কোরের নেতৃত্ব দেন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডি কালিনান। তিনি আন্তর্জাতিক বিতর্ক অঙ্গনে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। কালিনান ‘স্ট্র্যাটেজি: নেভিগেটিং নর্মস অন ডিফারেন্ট ডিবেটিং সার্কিটস’ শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন, যা অংশগ্রহণকারীদের উচ্চমানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেয়।

অন্য সদস্যরা ছিলেন তানজিম নূর তন্ময়, জোবায়ের আহমেদ, শীর্ষ সংশপ্তক ও আদিব ফয়সাল। এরা সবাই কোনো না কোনো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অনবদ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

এই অসাধারণ প্যানেল তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং কৌশলগত দক্ষতা দিয়ে এনএসইউ ডায়ালগকে বিশ্বমানের একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় দিন ছিল প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক। যা ব্রেকিং টিম ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়। এনএসইউ ডায়ালগের তৃতীয় দিনটি ছিল সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পর্ব, ওপেন গ্র্যান্ড ফাইনাল। এ বছর চারটি অসাধারণ দল ওপেন ফাইনালে পৌঁছায়।

তীব্র যুক্তি, কৌশলগত স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে শাদমান চৌধুরী ও আঙ্কিতা দে-কে এনএসইউ ডায়ালগের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বিষয়:

ক্যাম্পাসছাপা সংস্করণনর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৪৮
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দেশটিতে বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য।

কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি ও গবেষণাধর্মী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটির পুরো নাম ‘কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেলস’। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। উন্নত গবেষণাগার, আধুনিক ক্যাম্পাস সুবিধা, বিশ্বমানের অধ্যাপক এবং শিল্প-একাডেমিয়ার শক্তিশালী সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ করে দিচ্ছে।

সুযোগ-সুবিধা

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি বৃত্তিটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। এই বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা পাবেন সম্পূর্ণ টিউশন ফি ছাড়াই পড়ার সুযোগ, মাসিক ভাতা এবং অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এয়ার কন্ডিশন্ড সিঙ্গেল ব্যাচেলর হাউজিং। সঙ্গে থাকছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকিযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা। বৃত্তিধারীদের জন্য শুরুতে দাম্মামে পৌঁছাতে একমুখী বিমানভাড়া এবং ডিগ্রি সম্পন্নের পর ফেরার টিকিটও দেওয়া হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনের যোগ্যতা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। স্নাতকোত্তরে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি এবং সিজিপিএ-৪-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়েই ন্যূনতম ৩ সিজিপিএ থাকতে হবে। এ ছাড়া বৃত্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

পরিচয়পত্রের কপি, অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট, তিনটি সুপারিশপত্র, ১ পৃষ্ঠার স্টেটমেন্ট অব পারপাস, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সিভি, ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ (আইইএলটিএস স্কোর অন্তত ৬)। অনলাইনে আবেদন করার জন্য এসব তথ্য অবশ্যই জমা দিতে হবে। ডকুমেন্টগুলো হবে পিডিএফ ফর্মেটে। ফাইলের আকার হবে সর্বোচ্চ ২ এমবি। স্ক্যান করে এসব ফাইল জমা দিতে হবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অ্যাকাউন্টেন্সি ও এমবিএ প্রোগ্রাম, আর প্রকৌশল শাখায় রয়েছে অ্যারোস্পেস, আর্কিটেকচারাল, কেমিক্যাল, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড সিস্টেমস, কনস্ট্রাকশন, ম্যাটেরিয়ালস, পেট্রোলিয়াম, টেলিকমিউনিকেশন এবং সিস্টেমস অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বহু সমৃদ্ধ বিষয়। তথ্যপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের জন্য রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার নেটওয়ার্কস এবং ইনফরমেশন অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়েও শিক্ষার্থীরা এখান থেকে ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তিসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা, প্রস্তুত থাকা জরুরি

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

আবৃত্তির পাঠশালা ‘শব্দকুঞ্জ’

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

পড়েছেন ফুল-স্কলারশিপে, ব্র্যাকের তাবাসসুম হলেন গোল্ড মেডেলিস্ট

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন