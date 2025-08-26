Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন নির্বিঘ্নে করতে ৩ স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ৩৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে নেওয়া হবে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ছাড়া, ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখগুলোতে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সাতটি পয়েন্টে মোতায়েন থাকবে সেনাবাহিনী। এমনটা জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে ডাকসু ও হল সংসদের প্রার্থীদের সঙ্গে এক আলোচনায় ড. গোলাম রাব্বানী এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ সময় তিনি জানান, ভোটের সাত দিন আগে থেকে হলে কোনো বহিরাগত থাকতে পারবে না।

এ ছাড়া, বৈধ ভোটার ছাড়া ভোটের দিন ক্যাম্পাসে কেউ থাকতে পারবে না বলে জানানো হয় ডাকসু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। এ সময় আরেক রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম জানান, মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের শহীদদের অবমাননা করে কোনো প্রচারণা চালাতে পারবেন না প্রার্থীরা।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিঢাকা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

মব সৃষ্টিকারীরা হত্যার হুমকি দিচ্ছে, আমার জীবন বড় শঙ্কায়: ফজলুর রহমান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: হলে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ, ভোটার আনা-নেওয়ায় থাকবে অতিরিক্ত বাস ট্রিপ

ডাকসু নির্বাচন: হলে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ, ভোটার আনা-নেওয়ায় থাকবে অতিরিক্ত বাস ট্রিপ

ডাকসু নির্বাচন নির্বিঘ্নে করতে ৩ স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘোষণা

ডাকসু নির্বাচন নির্বিঘ্নে করতে ৩ স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘোষণা

জাপানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার সুযোগ

জাপানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার সুযোগ

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ