ডাকসু নির্বাচন নির্বিঘ্নে করতে ৩ স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে নেওয়া হবে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ছাড়া, ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখগুলোতে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সাতটি পয়েন্টে মোতায়েন থাকবে সেনাবাহিনী। এমনটা জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী।
আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে ডাকসু ও হল সংসদের প্রার্থীদের সঙ্গে এক আলোচনায় ড. গোলাম রাব্বানী এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ সময় তিনি জানান, ভোটের সাত দিন আগে থেকে হলে কোনো বহিরাগত থাকতে পারবে না।
এ ছাড়া, বৈধ ভোটার ছাড়া ভোটের দিন ক্যাম্পাসে কেউ থাকতে পারবে না বলে জানানো হয় ডাকসু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। এ সময় আরেক রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম জানান, মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের শহীদদের অবমাননা করে কোনো প্রচারণা চালাতে পারবেন না প্রার্থীরা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে নেওয়া হবে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ছাড়া, ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখগুলোতে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সাতটি পয়েন্টে মোতায়েন থাকবে সেনাবাহিনী। এমনটা জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী।
আজ মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে ডাকসু ও হল সংসদের প্রার্থীদের সঙ্গে এক আলোচনায় ড. গোলাম রাব্বানী এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। এ সময় তিনি জানান, ভোটের সাত দিন আগে থেকে হলে কোনো বহিরাগত থাকতে পারবে না।
এ ছাড়া, বৈধ ভোটার ছাড়া ভোটের দিন ক্যাম্পাসে কেউ থাকতে পারবে না বলে জানানো হয় ডাকসু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। এ সময় আরেক রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম জানান, মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের শহীদদের অবমাননা করে কোনো প্রচারণা চালাতে পারবেন না প্রার্থীরা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থীদের সঙ্গে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নও১১ মিনিট আগে
যারা জাপানে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য দারুণ একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে টোকিও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি (টিএমইউ)। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০২৬ সালের টোকিও গ্লোবাল পার্টনার স্কলারশিপ প্রোগ্রামের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এই সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তির (ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ) আওতায় শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্ত৪ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বিএসসি অনার্স ইন-ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীরা অন্য হলে বা অনাবাসিক প্রার্থীরা আবাসিক হলে প্রচার কার্যক্রম চালাতে গেলে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে বলে জানান ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন। আজ সোমবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার...১৬ ঘণ্টা আগে