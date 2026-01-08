Ajker Patrika
জকসুতে হাদির ইনকিলাব মঞ্চের ২ প্রার্থীর জয়

জবি প্রতিনিধি‎
জকসু নির্বাচনে বিজয়ী ইনকিলাব মঞ্চের দুই প্রার্থী শান্তা আক্তার ও নূর মোহাম্মদ। ছবি: সংগৃহীত
জকসু নির্বাচনে বিজয়ী ইনকিলাব মঞ্চের দুই প্রার্থী শান্তা আক্তার ও নূর মোহাম্মদ। ছবি: সংগৃহীত

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেল থেকে নির্বাচন করা ইনকিলাব মঞ্চের দুই প্রার্থী নূর মোহাম্মদ ও শান্তা আক্তার বিজয়ী হয়েছেন। এরা দুজন যথাক্রমে জবি শাখা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

আজ বৃহস্পতিবার জকসু নির্বাচনী ফলাফলের প্রজ্ঞাপন থেকে জানা গেছে, ‎নির্বাচনে স্বাস্থ্য বিষয়ক পদে নূর মোহাম্মদ ৪ হাজার ৪৭০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের আল শাহরিয়ার শাওন পেয়েছেন ২ হাজার ৯১৩ ভোট। তাদের ভোটের ব্যবধান ১ হাজার ৫৫৭ ভোট। সদস্য পদে শান্তা আক্তার ৩ হাজার ৫৫৪ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।

‎জয়ের পর নূর মোহাম্মদ বলেন, ‘সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত এবং আমার শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের সমর্থনের কারণেই আজকের এই জয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। যারা আমাকে বিশ্বাস করে নির্বাচিত করেছেন, তাদের কল্যাণে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়ে কাজ করে যাব।’

অপরদিকে শান্তা আক্তার বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যে ভরসার জায়গায় আমাদের বসিয়েছে, সেই আস্থার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের হয়ে কথা বলা, কাজ করা এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।’

জকসুতে ২১ পদের মধ্যে ভিপি, জিএস, এজিএস পদসহ ১৬টি পদে জয়লাভ করেছে অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেল। এ ছাড়া ছাত্রদল-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল চারটি ও স্বতন্ত্র একটি পদে জয় পেয়েছে। ‎

বিষয়:

ছাত্রদলজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাপ্রজ্ঞাপনইনকিলাব-মঞ্চ
