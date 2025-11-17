Ajker Patrika
শিক্ষা

কানাডার আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
কানাডার আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টা স্কলারশিপ-২০২৬-এর জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

কানাডার আলবার্টা প্রদেশের এডমন্টন শহরে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টা দেশটির শীর্ষ গবেষণাধর্মী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শক্তিশালী গবেষণা সহযোগিতার কারণে প্রতিবছর হাজারো শিক্ষার্থী এখানে উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন।

সুযোগ-সুবিধা: বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক বৃত্তি দিতে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে আংশিক এবং ফুল ফান্ডেড বৃত্তি। এসব বৃত্তিতে কানাডা সরকার, আলবার্টা প্রাদেশিক সরকার এবং অন্যান্য সোর্স অর্থায়ন করবে। স্নাতক পর্যায়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ৯ হাজার ডলার অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ ছাড়া ভালো ফলের জন্যও বৃত্তির সুবিধা থাকছে। ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে ৬ হাজার ডলার।

আবেদনের যোগ্যতা: বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আলবার্টা স্কলারশিপে আবেদন করতে পারেন। ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রোগ্রামে আবেদন করতে হলে হাইস্কুল সার্টিফিকেট থাকতে হবে। মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। আর পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হলে অবশ্যই মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য

প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, পাসপোর্ট, অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র, মোটিভেশন লেটার, পাসপোর্ট, সুপারিশপত্র, গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে)।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময় আগামী ১ মার্চ, ২০২৬।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসহায়িকাশিক্ষাউচ্চশিক্ষাকানাডা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...