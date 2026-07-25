নেতৃত্বের ভিত্তি তৈরি হয় মাঠ থেকেই

টেলিকম, রিটেইল, এফএমসিজি ও কনজ্যুমার টেকনোলজি খাতে দেড় দশকের বেশি সময় কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এমনই পরামর্শ দিয়েছেন প্রাইম ব্যাংক ফিনটেক লিমিটেডের রিজিওনাল হেড ও জেনারেল ম্যানেজার ফরিদ হোসেন।
করপোরেট জগতে অনেকেই একদিন নেতৃত্বের আসনে বসেন। কিন্তু সেই যাত্রা শুরু হয় অনেক আগে। অফিসের বড় কক্ষে নয়, মাঠে। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, বাজার বুঝতে বুঝতে, প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে শিখতেই তৈরি হয় একজন নেতার ভিত।
নেতৃত্বের শুরু কখনো বড় পদ দিয়ে হয় না। শুরু হয় মাঠ থেকে। গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলা, ডিলার ও দোকানে সময় দেওয়া, বাজারের পরিবর্তন কাছ থেকে দেখা—এসবই একজন পেশাজীবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।
মাঠে নামলেই বোঝা যায়, একজন মানুষ কেন একটি পণ্য কিনছেন, আবার কেন অন্যটি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। একজন ডিলার কী বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নেন—এসব অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তৈরি করে দূরদৃষ্টি। গড়ে তোলে আত্মবিশ্বাস। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় নেতৃত্ব।
অনেকে মনে করেন, বিক্রয় মানেই পণ্য বিক্রি। বাস্তবে বিষয়টি অনেক বড়। বিক্রয় মানে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। বিশ্বাস অর্জন করা। দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তোলা। একজন ভালো নেতা তাই বেশি শোনেন, কম বলেন। কারণ, মন দিয়ে শোনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমস্যার সমাধান, মানুষের আস্থা আর সফল নেতৃত্বের ভিত্তি।
একসময় বাজারে সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল দাম। এখন সেই জায়গা দখল করেছে অভিজ্ঞতা, সেবা, প্রযুক্তি এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত। আজকের ক্রেতা শুধু একটি পণ্য কেনেন না। তিনি খোঁজেন একটি পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা। তাই ব্যবসার ভাষাও বদলে গেছে। আগামী দিনের বিক্রয় ও ডিস্ট্রিবিউশন আরও বেশি ডেটানির্ভর হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সিআরএম, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিকস ও ওমনিচ্যানেল কৌশল ব্যবসাকে এগিয়ে নেবে নতুন উচ্চতায়। তবে প্রযুক্তি কখনো মানুষের বিকল্প নয়। বরং দক্ষ মানুষকে আরও কার্যকর করে তোলার শক্তিশালী মাধ্যম।
একটি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ভবন নয়, প্রযুক্তিও নয়। সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষ। তাই একজন নেতার প্রথম দায়িত্ব দক্ষ দল গড়ে তোলা। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কোচিং, উৎসাহ এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরির কাজ কখনো থামানো যাবে না। পরিকল্পনা করা তুলনামূলক সহজ। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করাই নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা। সঠিক মানুষ নির্বাচন, স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ বাস্তবায়ন—এই তিন ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে সফল নেতৃত্ব।
কর্মজীবনে শুধু সাফল্য আসে না। আসে ব্যর্থতাও। বাজার বদলায়। প্রতিযোগিতা বাড়ে। ব্যবসার ধরন পাল্টে যায়। সময়ের সঙ্গে বদলাতে হয় নিজেকেও। তবে ব্যর্থতা কোনো শেষ নয়। প্রতিটি ব্যর্থতার ভেতর লুকিয়ে থাকে নতুন শিক্ষা। সাফল্য মানুষকে আত্মবিশ্বাস দেয়, আর ব্যর্থতা তাকে দেয় প্রজ্ঞা।
করপোরেট দায়িত্বের পাশাপাশি নিজের উন্নয়নও জরুরি। উচ্চশিক্ষা, নতুন দক্ষতা কিংবা নতুন কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ একজন মানুষকে আরও পরিণত করে। ব্যবসা প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আইন বা মার্কেটিং—যে ক্ষেত্রই হোক, শেখার প্রতিটি ধাপ নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। তবে সবচেয়ে বড় শক্তি কোনো ডিগ্রি নয়। সবচেয়ে বড় শক্তি শেখার মানসিকতা। যে শেখা থামায় না, তার এগিয়ে যাওয়াও থামে না। ক্যারিয়ারের শুরুতে মাঠের অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে প্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিকস, এক্সেল, সিআরএম এবং ডিজিটাল দক্ষতাও এখন সময়ের অপরিহার্য চাহিদা। এর সঙ্গে যদি থাকে সততা, ধৈর্য এবং প্রতিদিন নিজেকে আরও ভালো করে গড়ে তোলার ইচ্ছা, তবে দীর্ঘ পথচলায় আলাদা পরিচয় তৈরি করা সম্ভব।
নেতৃত্ব শুধু একটি পদবি নয়। এটি একটি দায়িত্ব। একজন সত্যিকারের নেতা শুধু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ করেন না। তিনি নতুন মানুষ তৈরি করেন, পরিবর্তনের পথ দেখান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য ভিত্তি গড়ে দেন। করপোরেট জীবনের বাইরেও একজন পেশাজীবীর দায়িত্ব রয়েছে সমাজের প্রতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, রক্তদান, দুর্যোগে সহায়তা কিংবা যুব উন্নয়নের মতো উদ্যোগ মানুষকে শুধু সফল নয়, আরও মানবিক করে তোলে।
শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব কোনো চেয়ার নয়। কোনো পদও নয়। নেতৃত্ব হলো মানুষের বিশ্বাস অর্জনের শিল্প। আর সেই বিশ্বাসের প্রথম বীজ বোনা হয় মাঠে—মানুষের পাশে, মানুষের সঙ্গে।
মো. রেজাউল ইসলাম পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। সম্প্রতি তিনি ৪৭তম বিসিএসে কৃষি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর ক্যাডার পছন্দের তালিকায় ছিল যথাক্রমে প্রশাসন, পুলিশ, কাস্টমস, ট্যাক্স, অডিট ও কৃষি। প্রায় ১৫ মিনিটের ভাইভার অভিজ্ঞতা তিনি শুনিয়েছেন আজকের....২০ মিনিট আগে
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