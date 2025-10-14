Ajker Patrika
শাহবাগ অবরোধের ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: আজকের পত্রিকা

বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোসহ তিন দফা দাবি মানা না হলে আগামীকাল বুধবার দুপুরে ‘শাহবাগ ব্লকেড’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আন্দোলনকারীরা বলছেন, আগামীকাল দুপুর ১২টার মধ্যে ভাতা বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করবেন তাঁরা।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’-এর সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।

দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, আগামীকাল দুপুর ১২টার মধ্যে তিন দফা দাবি পূরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে দুপুর থেকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে ‘শাহবাগ ব্লকেড’ কর্মসূচি শুরু করা হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষক-কর্মচারীরা আজ তৃতীয় দিনের মতো রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। দাবি আদায়ে বিকেল ৪টার দিকে তাঁরা সচিবালয়ের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

পদযাত্রাটি সাড়ে ৪টার দিকে হাইকোর্টের মাজার গেটের সামনে পৌঁছালে পুলিশ তা আটকে দেয়। পরে সেখানে বসে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। এরপর রাত ৮টার দিকে আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাত যাপন করবেন তাঁরা।

গত রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা এবং এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। একপর্যায়ে দুপুরের দিকে তাঁদের জাতীয় প্রেসক্লাবের সড়ক থেকে ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। একই সঙ্গে লাঠিপেটা করা হয়। এতে কয়েকজন শিক্ষক আহত হন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ায় সরকার। ৫ অক্টোবর এ ঘোষণা প্রকাশ্যে এলে শিক্ষকেরা তা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক দেন। পরদিন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা অন্তত ২ হাজার বা ৩ হাজার টাকা করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন পান। তাঁরা মূল বেতনের সঙ্গে মাসে ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। আর ১ হাজার টাকা বাড়িভাড়া ভাতা পেতেন, যা বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা আগে বছরে ২৫ শতাংশ হারে দুটি উৎসব ভাতা পেলেও গত মে মাস থেকে তাঁরা বেতনের ৫০ শতাংশ হারে উৎসব ভাতা পাচ্ছেন।

