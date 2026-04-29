জুলাই থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাটের ব্যাগ ও পোশাক বিতরণ শুরু: শিক্ষামন্ত্রী

আগামী জুলাই মাস থেকে পাইলট প্রকল্পের আওতায় দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনা মূল্যে স্কুল পোশাক, পাটের তৈরি ব্যাগ ও জুতা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের এক বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান তিনি।
বৈঠকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
শিক্ষামন্ত্রী জানান, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলব্যাগ ও পোশাক বিতরণ কর্মসূচিতে পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছেন। পাইলট প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এক লাখ ইউনিট সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
মিলন বলেন, এটি একটি পাইলট কর্মসূচি, যা জুলাই থেকে শুরু হবে। প্রথমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়ন করা হবে। ধাপে ধাপে সারা দেশের আটটি বিভাগে সম্প্রসারণ করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো হবে। পরবর্তীতে মাদ্রাসা ও ইবতেদায়ি প্রতিষ্ঠানও এর আওতায় আসবে।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় এক কোটি সাত লাখ শিক্ষার্থীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে সফল বাস্তবায়নের পর মাধ্যমিক স্তরেও এ উদ্যোগ সম্প্রসারণ বিবেচনা করা হবে।
স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম জানান, জুলাই থেকে প্রতিটি উপজেলায় দুটি করে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সামগ্রী বিতরণ করা হবে। তিনটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে।
শাহে আলম বলেন, সরকার এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, যাতে কর্মসূচির পরিধি আরও বাড়ানো যায়। তাদের সহায়তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি উপজেলায় আরও বেশি বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।
প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, চলতি অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে সরকার গঠন হওয়ায় নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলোর বাস্তবায়ন আপাতত পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে এটি বড় পরিসরে সম্প্রসারণ করা হবে। কর্মসূচির আওতায় সব শিক্ষার্থী একই ধরনের ব্যাগ ও জুতা পাবে। এ ছাড়া ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত থাকবে আলাদা কিন্তু অভিন্ন নকশার পোশাক।
