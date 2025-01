ইংরেজি লেখার সহজবোধ্যতা ও সৌন্দর্যের মূলমন্ত্র ‘কোহেরেন্স’

উদাহরণ: ‘Plastic pollution is a major environmental issue. It affects marine life and pollutes water bodies. Many countries are now taking steps to ban single-use plastics to address this problem.’ এখানে প্রতিটি বাক্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ধারাবাহিকতার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

Coherence উন্নত করার উপায়

Coherence বজায় রাখা বা উন্নত করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল রয়েছে।

Transition Words বা সংযোগকারী শব্দ ব্যবহার করা

Transition words পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে এবং লেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেমন: therefore, however, in addition, on the other hand.

উদাহরণ: ‘The demand for renewable energy is increasing. Therefore, governments are investing more in solar and wind energy projects.’

সময় বা ক্রম নির্দেশ করা

সময় ও ক্রম নির্দেশ করার মাধ্যমে লেখার কাঠামো স্পষ্ট হয়। যেমন: firstly, next, finally.

উদাহরণ: ‘Firstly, we need to analyze the problem. Next, we should brainstorm possible solutions. Finally, we must implement the most effective strategies.’

সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা

প্রতিটি তথ্য বা ধারণা যেন মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। অপ্রাসঙ্গিক তথ্য Coherence নষ্ট করে।

উদাহরণ: ‘To combat deforestation, reforestation programs must be implemented. Additionally, public awareness campaigns are essential to protect forests.’

রেফারেন্স বা পুনরাবৃত্তি

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা ধারণাগুলো বারবার উল্লেখ করার মাধ্যমে পাঠকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা যায়।

উদাহরণ: ‘Education is crucial for development. Without proper education, it is impossible to achieve progress. Education empowers individuals and fosters innovation.’

লেখায় Global এবং Local Coherence বজায় রেখে একটি নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক কাঠামো তৈরি করা সম্ভব, যা পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার পাশাপাশি বিষয়বস্তুটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। Coherence-এর সঠিক প্রয়োগ লেখার মান উন্নত করে এবং তা আরও কার্যকর ও প্রভাবশালী করে তোলে।