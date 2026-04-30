ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির সুযোগ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৬ সালের ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
এই বৃত্তির আওতায় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা ওয়ার্ক, অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড পার্সোনেল সাইকোলজিতে (ডব্লিউওপি-পি) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী, তাঁদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।
দুই বছর মেয়াদি এই স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামটি ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এতে টিউশন ফি, মাসিক ভাতা, ভ্রমণ ব্যয় এবং স্বাস্থ্যবিমাসহ সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
প্রোগ্রাম সম্পর্কে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে গবেষণা ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ করে দেয়।
এটি একটি মোবিলিটিভিত্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রাম, যেখানে শিক্ষার্থীদের অন্তত দুটি ইউরোপীয় দেশে অধ্যয়ন করতে হয়। ফলে তাঁরা বহু সাংস্কৃতিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন।
প্রোগ্রামটি ইউরোপীয় ইউরোপসি পেশাগত কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে ইউরোপীয় শ্রমবাজারে মনোবিজ্ঞানীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং শিক্ষার্থীরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও আন্তর্জাতিক করপোরেট খাতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকতে পারেন।
সুযোগ-সুবিধা
তবে বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় ভিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিগত বাজেট ব্যবস্থাপনায় সচেতন থাকা প্রয়োজন।
আবেদনের যোগ্যতা
আবেদনকারীদের জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন—
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপত্রের জন্য এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মে, ২০২৬
