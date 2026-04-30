Ajker Patrika
শিক্ষা

ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ০৭: ৩৮
ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির সুযোগ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৬ সালের ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এই বৃত্তির আওতায় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা ওয়ার্ক, অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড পার্সোনেল সাইকোলজিতে (ডব্লিউওপি-পি) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী, তাঁদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

দুই বছর মেয়াদি এই স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামটি ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এতে টিউশন ফি, মাসিক ভাতা, ভ্রমণ ব্যয় এবং স্বাস্থ্যবিমাসহ সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

প্রোগ্রাম সম্পর্কে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে গবেষণা ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ করে দেয়।

এটি একটি মোবিলিটিভিত্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রাম, যেখানে শিক্ষার্থীদের অন্তত দুটি ইউরোপীয় দেশে অধ্যয়ন করতে হয়। ফলে তাঁরা বহু সাংস্কৃতিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন।

প্রোগ্রামটি ইউরোপীয় ইউরোপসি পেশাগত কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে ইউরোপীয় শ্রমবাজারে মনোবিজ্ঞানীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং শিক্ষার্থীরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও আন্তর্জাতিক করপোরেট খাতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকতে পারেন।

সুযোগ-সুবিধা

  • মাসিক প্রায় ১ হাজার ইউরো ভাতা
  • পূর্ণ বা আংশিক টিউশন ফি মওকুফ
  • ভ্রমণ ব্যয়ের সহায়তা
  • স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা

তবে বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় ভিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিগত বাজেট ব্যবস্থাপনায় সচেতন থাকা প্রয়োজন।

আবেদনের যোগ্যতা

আবেদনকারীদের জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন—

  • ন্যূনতম B2 লেভেলের ইংরেজি দক্ষতা
  • মনোবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি
  • শক্তিশালী একাডেমিক ফল
  • গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার
  • প্রেরণাদায়ক বক্তব্য ও স্পষ্ট ক্যারিয়ার লক্ষ্য
  • আগে ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পুনরায় আবেদন করতে পারবেন না

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপত্রের জন্য এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ মে, ২০২৬

বিষয়:

শিক্ষার্থীশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

তেলের পর মধ্যপ্রাচ্যের মেঘও কি চুরি করছে যুক্তরাষ্ট্র

রাজধানীকে ‘ক্লিন ও গ্রিন সিটি’ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর ১২ দফা কর্মপরিকল্পনা, নামছে ২৫০টি ইলেকট্রিক বাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্পর্কিত

ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির সুযোগ

ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তির সুযোগ

‎বুলিং-ইভ টিজিং রোধে ৫১৭ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসছে সিসিটিভি

‎বুলিং-ইভ টিজিং রোধে ৫১৭ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসছে সিসিটিভি

রোহিঙ্গা শিবিরের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকেরা পেলেন প্রশিক্ষণ সনদ

রোহিঙ্গা শিবিরের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকেরা পেলেন প্রশিক্ষণ সনদ

জুলাই থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাটের ব্যাগ ও পোশাক বিতরণ শুরু: শিক্ষামন্ত্রী

জুলাই থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাটের ব্যাগ ও পোশাক বিতরণ শুরু: শিক্ষামন্ত্রী