ঢাবিতে উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে মাস্টার্সে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি নিয়মিত মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং ৪-এর স্কেলে সিজিপিএ অন্তত ৩.২৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা এ প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন।
সামাজিক বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ, প্রকৌশল, আইন, বিজ্ঞানসহ নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে এ কোর্সে আবেদন করতে পারবেন।
আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২৩ অক্টোবরের মধ্যে নির্ধারিত ফি দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।
বিভাগ নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর মধ্যে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৪ অক্টোবর বেলা ১১টায়। পরীক্ষার সময় ৯০ মিনিট।
ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অফিস ও অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে জানা যাবে।
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