Ajker Patrika
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শিক্ষা

শাবিপ্রবিতে মাস্টার্স ও ডক্টরাল প্রোগ্রামে ভর্তি

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৪০
শাবিপ্রবিতে মাস্টার্স ও ডক্টরাল প্রোগ্রামে ভর্তি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: ফাইল ছবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক, মাস্টার্স বাই মিক্সড মোড, মাস্টার্স বাই রিসার্চ ও ডক্টরাল বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে ভর্তি নেওয়া হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে।

তবে মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক প্রোগ্রামে শুধু শাবিপ্রবি থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

ভর্তির আবেদন ফি ৫০০ টাকা। আবেদনের সঙ্গে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, ব্যাংক রসিদ, দুই কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ ও গ্রেড সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

এ ছাড়া কর্মরত প্রার্থীদের কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ, সুপারভাইজারের প্রত্যয়নপত্র ও রেফারেন্স লেটারও জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

বিষয়:

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