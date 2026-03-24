Ajker Patrika
শিক্ষা

টানা ১০টি শনিবার খোলা থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৩৭
ফাইল ছবি

পবিত্র রমজান মাসের ছুটি শেষে শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পরবর্তী ১০ শনিবার বিদ্যালয় খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রাক-প্রাথমিক ও একীভূত শিক্ষা) মো. জয়নাল আবেদীন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

অফিস আদেশে বলা হয়, রমজান মাসজুড়ে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে রমজানের ছুটির পরে বিদ্যালয়সমূহে শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পরবর্তী ১০টি শনিবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্ধারিত পাঠপরিকল্পনা পূরণের জন্য ছুটি শেষে পরবর্তী ১০ শনিবার শ্রেণি কার্যক্রম চালুর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৮ মার্চ থেকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছুটি শুরু হয়। ছুটি শেষে ২৯ মার্চ থেকে পুনরায় শ্রেণি কার্যক্রম চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ছুটিবিদ্যালয়প্রাথমিক বিদ্যালয়রমজানশিক্ষা অধিদপ্তরশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

