টানা ১০টি শনিবার খোলা থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয়

পবিত্র রমজান মাসের ছুটি শেষে শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পরবর্তী ১০ শনিবার বিদ্যালয় খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
আজ মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রাক-প্রাথমিক ও একীভূত শিক্ষা) মো. জয়নাল আবেদীন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।
অফিস আদেশে বলা হয়, রমজান মাসজুড়ে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে রমজানের ছুটির পরে বিদ্যালয়সমূহে শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পরবর্তী ১০টি শনিবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্ধারিত পাঠপরিকল্পনা পূরণের জন্য ছুটি শেষে পরবর্তী ১০ শনিবার শ্রেণি কার্যক্রম চালুর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৮ মার্চ থেকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছুটি শুরু হয়। ছুটি শেষে ২৯ মার্চ থেকে পুনরায় শ্রেণি কার্যক্রম চালু হওয়ার কথা রয়েছে।
বিদেশে উচ্চশিক্ষা আর সঙ্গে একটি সম্মানজনক স্কলারশিপ হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু লাইব্রেরির বই আর ইন্টারনেটের তথ্যের ভিড়ে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না, ঠিক কোথা থেকে এই যাত্রার জন্য শুরু করবেন। বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতির বিস্তারিত...৬ দিন আগে
অনেকে নিজের অজান্তেই নিজেদের সামর্থ্য ছোট করে দেখেন। নানা দ্বিধা, ভয় এবং ‘লোকে কী ভাববে’—এ চিন্তায় আটকে থাকে জীবনের অনেক সম্ভাবনা। বিশ্বখ্যাত লেখিকা জেন সিনসেরো তাঁর জনপ্রিয় বই ‘ইউ আর এ ব্যাডঅ্যাস’-এ ঠিক এ জায়গাতেই আঘাত করেছেন। বইটির মূল বার্তা একটাই, অজুহাত বাদ দিয়ে নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখা।৬ দিন আগে
ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।৬ দিন আগে
এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় বিদ্যাপীঠ কোরিয়া ইউনিভার্সিটি ‘এসকে গ্লোবাল স্কলারশিপ’ ঘোষণা করেছে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে যাঁরা স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এই...৬ দিন আগে