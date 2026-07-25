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শিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা: হার্ভার্ড একাডেমি স্কলার্স প্রোগ্রামে আবেদনের সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ১০: ২১
যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা: হার্ভার্ড একাডেমি স্কলার্স প্রোগ্রামে আবেদনের সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বমানের গবেষণার স্বপ্ন দেখছেন? আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজের গবেষণাকে নতুন উচ্চতায় নিতে চান? সেই স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ড একাডেমি স্কলার্স প্রোগ্রাম ২০২৭-এ আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের গবেষকেরা এই সম্পূর্ণ অর্থায়নের কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবেন।

এই কর্মসূচি মূলত তাঁদের জন্য, যাঁরা সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী। পাশাপাশি বিদেশি ভাষা, আন্তর্জাতিক ইতিহাস কিংবা বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ পাওয়া যেকোনো গবেষকের জন্যই বড় অর্জন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক গবেষণা-পরিবেশে কাজ করার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে খ্যাতিমান গবেষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন।

যেসব সুবিধা মিলবে

নির্বাচিত পোস্টডক্টরাল একাডেমি স্কলাররা বছরে ৮০ হাজার মার্কিন ডলার ভাতা পাবেন। পাশাপাশি হার্ভার্ড একাডেমি ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজে দুই বছর গবেষণার সুযোগ থাকবে। এ ছাড়া গবেষণা ও ভ্রমণ ব্যয়ে আর্থিক সহায়তা, গবেষণা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা এবং স্বাস্থ্যবিমার সুবিধাও দেওয়া হবে।

আবেদন করতে যা লাগবে

আবেদনের জন্য অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। সঙ্গে জমা দিতে হবে জীবনবৃত্তান্ত (সিভি/রেজ্যুমে), একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, গবেষণার আগ্রহ ও পরিকল্পনা নিয়ে স্টেটমেন্ট অব রিসার্চ ইন্টারেস্টস, একটি গবেষণাধর্মী রাইটিং স্যাম্পল এবং তিনটি রিকমেন্ডেশন লেটার।

কারা আবেদন করতে পারবেন

  • বিশ্বের যেকোনো দেশের গবেষকেরা আবেদন করতে পারবেন।
  • সামাজিক বিজ্ঞান, আইন অথবা সমমানের ডক্টরাল ডিগ্রি (যেমন SJD বা DPhil) সম্পন্ন করেছেন কিংবা শেষ পর্যায়ে আছেন—এমন প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
  • শিক্ষাজীবনে ভালো ফলাফল থাকতে হবে। বিদেশি ভাষা, আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও বিভিন্ন সংস্কৃতি বিষয়ে দক্ষ আবেদনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
  • সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন-সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয় গ্রহণযোগ্য হবে। আবেদনকারীর পিএইচডি ডিগ্রি ৩১ জুলাই ২০২৬-এর পর সম্পন্ন হতে হবে।
  • প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ডিসেম্বর ২০২৬-এ হার্ভার্ডে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে। সাক্ষাৎকারের যাতায়াত ও হোটেল ব্যয় বহন করবে হার্ভার্ড একাডেমি।

যেভাবে আবেদন করবেন

হার্ভার্ড একাডেমি স্কলার্স প্রোগ্রামের অফিশিয়াল আবেদনের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার আগে যোগ্যতা ও কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য ভালোভাবে পড়ে নিন।

এরপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করুন। গবেষণার লক্ষ্য, অভিজ্ঞতা এবং এই কর্মসূচি আপনার গবেষণায় কীভাবে ভূমিকা রাখবে, তা তুলে ধরে স্টেটমেন্ট অব রিসার্চ ইন্টারেস্টস লিখুন। নিজের গবেষণা ও বিশ্লেষণী দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে একটি মানসম্মত রাইটিং স্যাম্পল যুক্ত করুন। পাশাপাশি গবেষণা ও একাডেমিক সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারবেন—এমন তিনজনের সুপারিশপত্র সংগ্রহ করুন। সব তথ্য ও নথি যাচাই করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবেদন জমা দিন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

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