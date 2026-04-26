Ajker Patrika
শিক্ষা

স্কুল ফিডিংয়ের খাবারে অসুস্থতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদন জমা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
স্কুল ফিডিংয়ের খাবারে অসুস্থতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদন জমা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মাদারীপুর সদর উপজেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে শিক্ষার্থীদের অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। আজ রোববার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মাদারীপুর সদর উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল গ্রহণের পর কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে—এমন সংবাদ প্রকাশের পর সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাদ্য সরবরাহকারীদের সঙ্গে চুক্তি কেন বাতিল করা হবে না, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।

এদিকে শিক্ষা ও প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন চাঁপাইনবাবগঞ্জে সিভিল সার্জনকে অন্তর্ভুক্ত করে পৃথক একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইতিমধ্যে ঘটনাটি তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট খাদ্য সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধেও দ্রুত কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

স্কুল ফিডিংয়ের খাবারে অসুস্থতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদন জমা

স্কুল ফিডিংয়ের খাবারে অসুস্থতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদন জমা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারিত নিয়মে চলছে: গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

ঢাবি ভিসির কাছে স্মারকলিপি ছাত্র অধিকার পরিষদের

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রোধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী