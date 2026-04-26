ঢাবি ভিসির কাছে স্মারকলিপি ছাত্র অধিকার পরিষদের

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবি ভিসির কাছে স্মারকলিপি ছাত্র অধিকার পরিষদের
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়ে এ স্মারকলিপি দেয় ছাত্র অধিকার পরিষদ। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ। আজ রোববার বেলা ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়ে এ স্মারকলিপি দেয় ছাত্র সংগঠনটির নেতারা।

পরে গণমাধ্যমের সামনে এ বিষয়ে ব্রিফিং করেন সংগঠনটির সভাপতি নাজমুল হাসান। তিনি বলেন, দেশের ছাত্র রাজনীতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

ছাত্রশিবিরকে ‘গুপ্ত রাজনীতি’ পরিহারের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘জুলাই-আগস্টের পরবর্তী সময়ে ছাত্র রাজনীতি হবে পেশিশক্তিমুক্ত, অস্ত্রমুক্ত এবং সন্ত্রাসমুক্ত। আন্ডারগ্রাউন্ড কোনো রাজনীতি আমরা দেখতে চাই না।’

তিনি গত বৃহস্পতিবার শাহবাগ থানায় সংঘটিত সংঘর্ষের ঘটনাকে উল্লেখ করে নাজমুল হাসান বলেন, ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়েছে।

নাজমুল হাসান আরও বলেন, ‘তদন্ত কমিটির নামে কোনো প্রহসন আমরা দেখতে চাই না। ইতিমধ্যে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা যেন আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিয়ে তা প্রকাশ করে।’

ছাত্র অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখা, সহিংসতা বন্ধ করা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

সম্পর্কিত

ঢাবি ভিসির কাছে স্মারকলিপি ছাত্র অধিকার পরিষদের

ঢাবি ভিসির কাছে স্মারকলিপি ছাত্র অধিকার পরিষদের

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রোধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রোধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

ভর্তি জটিলতায় ১ বছরে অপচয় হচ্ছে ‘৪০ লাখ’ বছর: শিক্ষামন্ত্রী

ভর্তি জটিলতায় ১ বছরে অপচয় হচ্ছে ‘৪০ লাখ’ বছর: শিক্ষামন্ত্রী

বিদেশে গিয়ে পড়তে চাইলে যেসব বিষয় জানা জরুরি

বিদেশে গিয়ে পড়তে চাইলে যেসব বিষয় জানা জরুরি