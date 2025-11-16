Ajker Patrika
শিক্ষা

তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে ক্যারিয়ার

দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি এখন তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্প। সময়ের সঙ্গে এই খাত পেরিয়েছে নানা চড়াই-উতরাই, অর্জন করেছে বিশ্বের নজরকাড়া সাফল্য। আজ এই শিল্প শুধু রপ্তানির প্রধান উৎস নয়, বরং তরুণদের জন্য সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের জগৎ। প্রশ্ন হলো, এই সম্ভাবনাকে আমরা কতটা কাজে লাগাচ্ছি? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন বুনন বি-এর প্রতিষ্ঠাতা মো. সালাউদ্দিন

মো. আশিকুর রহমান
তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে ক্যারিয়ার

কেন এই খাত তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল থেকে। অথচ এত বড় শিল্পে এখনো দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি স্পষ্ট। এই ঘাটতি পূরণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন আজকের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক তরুণ ক্যারিয়ারের শুরুতে নিজেদের কমফোর্ট জোনে আটকে থাকেন। তাঁরা নির্দিষ্ট পদে সীমাবদ্ধ থেকে যান, পুরো শিল্পের গতিবিধি বোঝার আগ্রহ দেখান না। অথচ এই খাতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব।

বই ও ক্লাসরুম আপনাকে জ্ঞানের ভিত্তি দেবে, কিন্তু বাজার শেখাবে টিকে থাকার কৌশল। তাই টেক্সটাইল বা গার্মেন্টস খাতে সফল হতে চাইলে এখন থেকে হাতে-কলমে শেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সম্ভব হলে নিজের উদ্যোগে ছোট কোনো প্রকল্প শুরু করা; যেমন ৫০টি পণ্য তৈরি, কাপড়ের স্যাম্পল বানানো কিংবা স্থানীয় বাজারে বিক্রির অভিজ্ঞতা নেওয়া। এই বাস্তব চর্চা আপনাকে আলাদা করবে অন্যদের থেকে।

ক্যারিয়ারের নতুন দিগন্ত

গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্প মানে এখন শুধু উৎপাদন নয়। এই খাতের বাইরেও রয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং, ফ্যাশন ডিজাইন ও ইনোভেশন, সাপ্লাই চেইন ও লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট, কমপ্লায়েন্স, ইএসজি (Environmental, Social & Governance) ও গ্রিন বিল্ডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন, টেক্সটাইল গবেষণা এবং সাস্টেইনেবল প্রোডাকশন টেকনোলজি—প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন তরুণদের জন্য নতুন দরজা খুলে যাচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা উদ্যোক্তা হতে চান, তাঁদের জন্য এটি সেরা সময়। তবে বাজারের বাস্তব চাহিদা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও বৈশ্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন না হলে এই প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে টিকে থাকা কঠিন হবে।

চাকরি, না উদ্যোক্তা

অনেকে ভাবেন, চাকরি করব নাকি উদ্যোক্তা হব। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ সফল গার্মেন্টস উদ্যোক্তা একসময় এই খাতে চাকরি করেছিলেন। চাকরির অভিজ্ঞতা তাঁদের উদ্যোক্তা হওয়ার মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে। তবে চাকরি বদলের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা জরুরি। যদি নতুন কর্মস্থলে আপনার দক্ষতা ও শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হয়, তবে সেই সুযোগ গ্রহণ করুন। নিজের কিছু গড়ার পরিকল্পনা থাকলে বারবার চাকরি বদল না করাই ভালো। অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে শিখুন। দেখবেন, সেই অভিজ্ঞতা একদিন পুঁজিতে রূপ নেবে।

অচেনা নায়কেরা

আমরা প্রায় সময় এই শিল্পের মালিক বা শ্রমিকদের গল্প শুনি। কিন্তু এর আড়ালে কাজ করা অসংখ্য পেশাজীবীর কথা খুব কম বলা হয়। মার্চেন্ডাইজার, প্রোডাকশন প্ল্যানার, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল কর্মকর্তাদের নিঃশব্দ পরিশ্রমে প্রতিটি রপ্তানি অর্ডার সময়মতো সম্পন্ন হয়। এই মধ্যম স্তরের পেশাজীবীরা পুরো সাপ্লাই চেইনের ভারসাম্য ধরে রাখেন। তাঁদের অবদান মূল্যায়ন না করলে এই শিল্পের স্থায়িত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

একসময়ের অনিশ্চয়তা থেকে আজকের সাফল্য

১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে এই খাত ছিল প্রায় অচেনা। শিক্ষিত তরুণেরা গার্মেন্টসে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। অথচ আজ টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাত দেশের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। বিশ্বব্যাপী নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে এই শিল্প যে স্থিতিশীলতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অর্জন করেছে, তা বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয়।

সফলতার সূত্র

শিক্ষা আপনাকে দেবে জ্ঞান; কিন্তু অভিজ্ঞতা শেখাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সমস্যা সমাধান ও নেতৃত্বের দক্ষতা। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তৈরি হবে ভবিষ্যতের সফল পেশাজীবী। মনে রাখবেন, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পে দক্ষতা মানে শুধু মেশিন বা কাঁচামালের জ্ঞান নয়, বরং বোঝার ও বোঝানোর ক্ষমতা। এই ক্ষমতা একদিন আপনাকে নেতা হিসেবে গড়ে তুলবে। আমরা সেই প্রজন্ম, যারা এই শিল্পে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ছোঁয়া এনেছি। তাই নিজেকে ‘বেকার’ নয়, ‘প্রস্তুতপ্রার্থী’ ভাবুন। গর্ব করে বলুন, ‘আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমার সময় আসছে।’

বিষয়:

টেক্সটাইলছাপা সংস্করণসহায়িকাপোশাকঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...