অছাত্রদের নেতৃত্বে রাবিতে সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রদলের হামলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) সাংবাদিকদের ওপর হামলায় নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী নন। গতকাল রোববারের এ হামলায় জড়িত কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন অভিযোগে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।
হামলার ভিডিও ও ছবি বিশ্লেষণ করে চিহ্নিতদের মধ্যে রয়েছেন আইন বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সহসভাপতি আহসান হাবীব, ইতিহাস বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম, নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সহসভাপতি শরিফুল ইসলাম, ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সহসভাপতি তাকবীর আহমেদ ইমন, সংগীত বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সহদপ্তর সম্পাদক শাহরিয়ার আলম অথি এবং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সহসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজহারুল ইসলাম। তাঁদের মধ্যে শাহরিয়ার আলম অথি ও সৈয়দ সাজহারুল ইসলাম ছাড়া কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী নন বলে জানা গেছে।
হামলাকারীদের মধ্যে অর্থনীতি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী বিশাল চক্রবর্তীর নামও রয়েছে। তিনি আগে রাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ হিল গালিবের সঙ্গে রাজনীতি করতেন বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি ছাত্রদলের কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে তিনি ড্রপআউট হন।
চিহ্নিতদের মধ্যে আহসান হাবীবের নেতৃত্বে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের গেটের সামনে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আরিফ উজ্জামান কোরবান, আগামীর সময়ের প্রতিনিধি জাহিদুল ইসলাম, দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিনিধি নূর আহসান মৃদুল এবং দৈনিক সমকালের প্রতিনিধি মাঈনুল ইসলাম রাজুসহ অন্তত ১০ সাংবাদিক আহত হন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।
এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরে এক ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে আহসান হাবীবের ফোনালাপ ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে রাবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়কের পদ থেকে অব্যাহতি দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। ফাঁস হওয়া কথোপকথন নিয়ে সংগঠনটি তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। তবে আহসান হাবীব তখন দাবি করেছিলেন, ফোনালাপটি সম্পাদনা করা হয়েছিল।
অব্যাহতির কয়েক মাস পর, ২০২৫ সালের জুনে, রাবির আইবিএর এক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টা দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে মারধর করে টাকা নেওয়া হয় এবং ছাত্রদলের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। ওই অভিযোগে আহসান হাবীবের নামও ছিল।
অন্যদিকে ছাত্রদল নেতা হাসিবুল ইসলাম চলতি বছরের আগস্টে সাত পিস ভারতীয় মাদক ট্যাপেন্টাডলসহ আটক হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রলীগ নেতাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগে তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিজের মালিকানা দাবি করে অন্যের ফুড কার্ট দখলে নেওয়া এবং বহিরাগতদের নিয়ে রাবির এক শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
তবে হামলাকারীদের কেউ অছাত্র নন বলে দাবি করেছেন রাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী। তিনি বলেন, ‘না, অছাত্র কেউ নেই। গতকালের বিষয়টি আমরা গভীরভাবে তদন্ত করছি। কোনো অন্যায়কারীকে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। কেন এবং কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।’
আগের অভিযোগগুলোর বিষয়ে রাহী বলেন, ‘আগের ঘটনাগুলো পরে প্রমাণিত হয়নি। এ কারণে এবার আমাদের আরও সতর্কভাবে তদন্ত করতে হচ্ছে। আমরা সবার বক্তব্য নিচ্ছি। যারা হামলায় জড়িত ছিলেন, তাঁদের বক্তব্যও নিয়েছি। তাঁদের বক্তব্য যাচাই করে যদি তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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