ডিআইএ কল্যাণ সমিতির সভাপতি সোহেল রানা, সম্পাদক শাহপরান

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আগামী দুই বছরের জন্য ১৫ সদস্যের এ কমিটিতে ডিআইএর রাজশাহী বিভাগীয় শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সোহেল রানাকে সভাপতি এবং অডিটর শাহপরান মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।
আজ বুধবার সমিতির সাধারণ সভায় সদস্যদের সম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটিতে সহসভাপতি হয়েছেন আব্দুর রউফ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, অর্থ সম্পাদক মনেট কুমার সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল জলিল, দপ্তর সম্পাদক মো. পারভেজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. ফজলুল হক, প্রচার সম্পাদক যোবায়ের আলম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক উম্মে কুলসুম সাগরিক এবং উন্নয়ন সম্পাদক মো. কাওসার আলী। নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জাফর মোল্যা, নাজনীন, মো. রবিউল আওয়াল ও তাইজুল ইসলাম।
শিক্ষা প্রশাসনে ডিআইএ একটি গুরুত্বপূর্ণ তদারকি সংস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ অধিদপ্তরের মূল কাজ হলো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয় নিরীক্ষা এবং অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের ব্যবহার, শিক্ষক-কর্মচারীদের পদ ও দায়িত্ব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম, আয়-ব্যয় এবং বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষার আওতায় আসে। পরিদর্শন বা নিরীক্ষায় কোনো অনিয়ম, আর্থিক অসংগতি কিংবা বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা তুলে ধরা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পথ তৈরি করে ডিআইএ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং বিধিবিধান অনুসরণ হচ্ছে কি না—তা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা খাতে জবাবদিহি নিশ্চিত করতেও প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা রয়েছে।
টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্ভাবক ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের এক ছাদের নিচে আনতে আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (অস্ট) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পর্যায়ের টেক্সটাইল উৎসব ‘লাইফ টেক্সটাইল প্রাইভেট লিমিটেড প্রেজেন্টস এএটিসিসি টেক্সটাইল উইক ২০২৬-টেক্সাথন’।৪ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্য সরকারের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি চিভেনিং স্কলারশিপ ২০২৭-এর আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। চিভেনিংয়ের আওতাভুক্ত দেশের নাগরিকেরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিশ্বের প্রায় ১৬০টি দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির সুযোগ পান।১৪ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে একাদশ শ্রেণিতে আসন রয়েছে প্রায় ২৬ লাখ। কিন্তু চলতি বছর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় পাস করেছে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ শিক্ষার্থী। এ হিসাবে একাদশ শ্রেণিতে ফাঁকা থাকবে সাড়ে ১৪ লাখের বেশি আসন; যা মোট আসনের অর্ধেকের বেশি।২১ ঘণ্টা আগে
অফিস আদেশে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন-এর অসুস্থতা ও চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আজম খানকে সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রক্টরের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলো...১ দিন আগে