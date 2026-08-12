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শিক্ষা

ডিআইএ কল্যাণ সমিতির সভাপতি সোহেল রানা, সম্পাদক শাহপরান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিআইএ কল্যাণ সমিতির সভাপতি সোহেল রানা, সম্পাদক শাহপরান
ডিআইএর রাজশাহী বিভাগীয় শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সোহেল রানাকে সভাপতি এবং অডিটর শাহপরান মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আগামী দুই বছরের জন্য ১৫ সদস্যের এ কমিটিতে ডিআইএর রাজশাহী বিভাগীয় শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সোহেল রানাকে সভাপতি এবং অডিটর শাহপরান মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আজ বুধবার সমিতির সাধারণ সভায় সদস্যদের সম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটিতে সহসভাপতি হয়েছেন আব্দুর রউফ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, অর্থ সম্পাদক মনেট কুমার সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল জলিল, দপ্তর সম্পাদক মো. পারভেজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. ফজলুল হক, প্রচার সম্পাদক যোবায়ের আলম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক উম্মে কুলসুম সাগরিক এবং উন্নয়ন সম্পাদক মো. কাওসার আলী। নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জাফর মোল্যা, নাজনীন, মো. রবিউল আওয়াল ও তাইজুল ইসলাম।

শিক্ষা প্রশাসনে ডিআইএ একটি গুরুত্বপূর্ণ তদারকি সংস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ অধিদপ্তরের মূল কাজ হলো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয় নিরীক্ষা এবং অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের ব্যবহার, শিক্ষক-কর্মচারীদের পদ ও দায়িত্ব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম, আয়-ব্যয় এবং বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষার আওতায় আসে। পরিদর্শন বা নিরীক্ষায় কোনো অনিয়ম, আর্থিক অসংগতি কিংবা বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা তুলে ধরা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পথ তৈরি করে ডিআইএ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং বিধিবিধান অনুসরণ হচ্ছে কি না—তা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা খাতে জবাবদিহি নিশ্চিত করতেও প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা রয়েছে।

বিষয়:

সমিতিশিক্ষা মন্ত্রণালয়কর্মচারীসরকারি
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