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শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের ভালো উপস্থাপনার ৬ মন্ত্র

শিক্ষা ডেস্ক
শিক্ষার্থীদের ভালো উপস্থাপনার ৬ মন্ত্র
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে প্রেজেন্টেশন একটি পরিচিত বিষয়। ক্লাসের কাজ, সেমিনার কিংবা গবেষণার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রায়ই প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। বিশেষ করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। ভালো প্রস্তুতি ও নিয়মিত অনুশীলন এই ভয় অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে। একটি সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য ছয়টি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখা যেতে পারে।

আত্মবিশ্বাস রাখুন

প্রেজেন্টেশনের আগে নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। শ্রোতার সামনে দাঁড়ালে অনেকের কথা আটকে যায়। শুরুতে এই ভয় কাটিয়ে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। প্রথমে বন্ধুদের ছোট একটি গ্রুপের সামনে প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন। নিজের কথা বলার ধরনও খেয়াল করা দরকার। ভালো প্রেজেন্টেশনের ভিডিও দেখে অনুশীলন করলেও উপকার পাওয়া যায়।

পোশাকে থাকুক স্বস্তি

প্রেজেন্টেশনের পোশাক হওয়া উচিত পরিষ্কার, মার্জিত ও স্বস্তিদায়ক। ফরমাল পোশাক সাধারণত সবচেয়ে উপযোগী। পোশাকের রংও হতে পারে হালকা ও শান্ত। সাদা, অফ হোয়াইট বা হালকা রঙের পোশাক বেছে নেওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত উজ্জ্বল রং ও নকশার পোশাক এড়িয়ে চলাই ভালো। আবহাওয়া, সময় ও অনুষ্ঠানের ধরনও পোশাক নির্বাচনে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ভাষা হোক সহজ

প্রেজেন্টেশনে ভাষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিষয়টি কতটা সহজভাবে বোঝানো যাচ্ছে। বাংলা, ইংরেজি কিংবা দুটির মিশ্রণ—যেকোনো ভাষাতেই প্রেজেন্টেশন হতে পারে। তবে শ্রোতা ও অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে ভাষা নির্বাচন করা জরুরি। আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা গবেষণাপত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহজ ও সাবলীল ইংরেজি ব্যবহার করা ভালো। কঠিন শব্দের চেয়ে পরিষ্কার বক্তব্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্লাইডে থাকুক প্রয়োজনীয় তথ্য

ভালো প্রেজেন্টেশনের জন্য সুন্দর স্লাইডও জরুরি। স্লাইডে মূল তথ্যগুলো সংক্ষেপে ও গুছিয়ে তুলে ধরতে হবে। বড় বড় অনুচ্ছেদ দিয়ে স্লাইড ভরে ফেলা ঠিক নয়। ফন্টের আকার ও ধরন, ব্যাকগ্রাউন্ড, ছবি, চার্ট এবং স্লাইড নম্বরের দিকে নজর দিতে হবে। প্রতিটি স্লাইড যেন সহজে পড়া যায়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

প্রেজেন্টেশনের ধরন

প্রেজেন্টেশন শুধু মুখে কথা বলার বিষয় নয়। চোখের দিকে তাকানো, স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো, প্রয়োজন অনুযায়ী হাতের অঙ্গভঙ্গি করা এবং কণ্ঠের ওঠানামা বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করে। চিরকুট বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে পুরো বক্তব্য পড়ে শোনানো এড়িয়ে চলা ভালো। শ্রোতার সঙ্গে চোখের যোগাযোগ রাখুন। প্রশ্ন এলে মনোযোগ দিয়ে শুনে উত্তর দিন। স্বাভাবিক ও সাবলীল উপস্থাপনাই শ্রোতার আগ্রহ ধরে রাখে।

সময়ের হিসাব রাখুন

প্রেজেন্টেশনের জন্য নির্ধারিত সময় মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। সময় বেশি নিলে শ্রোতার মনোযোগ কমতে পারে। আবার খুব দ্রুত শেষ করলেও বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। তাই আগে থেকে সময় ধরে অনুশীলন করুন। কোন অংশে কত সময় দেবেন, সেটিও ঠিক করে নিতে পারেন। কয়েকবার অনুশীলন করলে নিজের গতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

একটি ভালো প্রেজেন্টেশনের ভিত্তি হলো বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। তাই প্রেজেন্টেশনের আগে বিষয়টি ভালোভাবে পড়তে হবে। প্রয়োজন হলে সাম্প্রতিক তথ্য, পরিসংখ্যান এবং বাস্তব উদাহরণ যুক্ত করা যেতে পারে।

বিষয় জানা থাকলে কথা বলার সময় আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। প্রস্তুতি, অনুশীলন ও স্বাভাবিক উপস্থাপনা মিলে একটি প্রেজেন্টেশন হয়ে উঠতে পারে আরও সুন্দর ও কার্যকর।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়গবেষণাছাপা সংস্করণশিক্ষা
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