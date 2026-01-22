Ajker Patrika
শিক্ষা

ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে (ইউল্যাব) উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ইউল্যাবের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিসের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানে নবাগত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যালায়েন্স ফর উইমেন লিডারশিপ এবং হোম ইকোনমিকস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি নাসিম ফেরদৌস। তিনি তাঁর বক্তব্যে নবীন শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ বিকাশ, দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অতিথিদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন ইউল্যাবের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক জুড উইলিয়াম হেনিলো। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের রেজিস্ট্রার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মো. ফয়জুল ইসলাম, বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ।

ইউল্যাব এই সেমিস্টার থেকে এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স অনুষদের আওতায় এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ইউল্যাবের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিক্যাম্পাসকরপোরেটশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করে গোপালগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচার শুরু

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

সৌদি আরব-পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬

ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬

রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জবির‎

রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জবির‎

মাস্টার্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মাস্টার্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স বৃত্তি

উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স বৃত্তি