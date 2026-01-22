রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জবির‎

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রশাসন।
গতকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৭৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের ক্লাসসমূহ অনলাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোয় মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
চীনে উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক একাডেমিক অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এসেছে বিশেষ সুযোগ। উহান ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স স্কলারশিপে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এটি শুধু একটি বৃত্তি নয়; বরং চীনের...৬ ঘণ্টা আগে
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২ হাজার ৪৯৬ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) ২৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।২১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বায়নের এ সময়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা অনেক তরুণের স্বপ্ন। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় ভালো স্কলারশিপ, উচ্চ আইইএলটিএস বা জিআরই স্কোর—সবই যেন সাফল্যের নিশ্চয়তা বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, শুধু নম্বর আর সনদ দিয়েই বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে প্রমাণ করা যায় না।১ দিন আগে