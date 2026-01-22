Ajker Patrika
শিক্ষা

মাস্টার্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা ডেস্ক
মাস্টার্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ছবি: সংগৃহীত

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোয় মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন গ্রহণ শুরু হবে আগামী ২২ জানুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে। চলবে ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত।

আবেদনকারীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১ হাজার টাকা আবেদন করা কলেজে জমা দিতে হবে। কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি এই ফি ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে চার বছরমেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ-২.২৫ থাকতে হবে।

এ ছাড়া প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স (নিয়মিত) বা প্রথম পর্ব মাস্টার্স (নিয়মিত) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রাইভেট বা বর্তমানে অন্য কোনো মাস্টার্স প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এ প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন না।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

সম্পর্কিত

মাস্টার্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মাস্টার্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স বৃত্তি

উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স বৃত্তি

আইইউবির ২৬তম সমাবর্তন: ছয় শিক্ষার্থী পেলেন স্বর্ণপদক

আইইউবির ২৬তম সমাবর্তন: ছয় শিক্ষার্থী পেলেন স্বর্ণপদক

গবেষণা না শিখে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় যাবেন না

গবেষণা না শিখে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় যাবেন না