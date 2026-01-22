উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স বৃত্তি

চীনে উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক একাডেমিক অভিজ্ঞতা অর্জনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এসেছে বিশেষ সুযোগ। উহান ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স স্কলারশিপে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এটি শুধু একটি বৃত্তি নয়; বরং চীনের শীর্ষস্থানীয় একাডেমিক পরিবেশে প্রবেশের একটি পথ। যেখানে দেশটির অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় উহান ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে।
চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে অবস্থিত উহান ইউনিভার্সিটি দেশটির অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। মনোরম ক্যাম্পাস, আধুনিক ল্যাবরেটরি, উচ্চমানের গবেষণার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটিতে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য উহান ইউনিভার্সিটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে।
সুযোগ-সুবিধা
উহান ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অব এক্সিলেন্স বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। যার মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব ব্যয় বহন করা হবে। এই স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা পুরো প্রোগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফের সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবাসন অথবা ভর্তুকিপ্রাপ্ত আবাসন সুবিধাও দেওয়া হবে। এ ছাড়া চীনে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিত করা হবে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচ নির্বাহের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতা দেওয়া হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
আবেদনকারীকে অবশ্যই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের নাগরিক ছাড়া অন্য কোনো দেশের নাগরিক হতে হবে। আবেদনকালে প্রার্থীর বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে। একই সঙ্গে আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রার্থীর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। কমপক্ষে তিন বছরের পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
প্রার্থীদের অনলাইনে নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জমা দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সর্বোচ্চ অর্জিত ডিগ্রির নোটারাইজড সনদপত্র। পাশাপাশি আবেদনকারীর একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং সাধারণ পাসপোর্টের বায়োগ্রাফিক পেজের কপি সংযুক্ত করতে হবে।
চাকরি বা পেশাগত অভিজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে নিয়োগপত্র বা কাজের অভিজ্ঞতার সনদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণপত্র, কমপক্ষে দুটি সুপারিশপত্র, একটি বিস্তারিত রিসার্চ প্রপোজাল এবং হালনাগাদ সিভি জমা দিতে হবে। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে ৬ মাসের মধ্যে বৈধ ফরেনার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফরমের ফটোকপি।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও চাহিদাসম্পন্ন প্রোগ্রামে পড়াশোনার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে জিওস্পেশাল ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোগ্রামের অধীনে রয়েছে ফটোগ্রামেট্রি অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং মেজর। এ প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে স্টেট কি ল্যাবরেটরি অব সার্ভেয়িং, ম্যাপিং অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। অন্যদিকে পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা পাবলিক হেলথ বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। এ প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে উহান ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেলথ।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ, ২০২৬।
