অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হলো চ্যাটজিপিটি এডু

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, তারা যুক্তরাজ্যের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের সব শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুল চ্যাটজিপিটি এডুতে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। গত এক বছরের সফল পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই সংস্করণটি (ChatGPT Edu) বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। এটি অক্সফোর্ড ও ওপেনএআইয়ের মধ্যে চলমান পাঁচ বছরের অংশীদারিত্বের অংশ, যা এ বছরের মার্চে ঘোষণা করা হয়েছিল।
অক্সফোর্ডের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (ডিজিটাল) অধ্যাপক অ্যান ট্রেফেথেন বলেছেন, এ উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের পথে এক ‘রোমাঞ্চকর ধাপ’। তাঁর ভাষায়, ‘গবেষণা ও উদ্ভাবনে নতুন গতি এনে বৈশ্বিক বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটি আমাদের সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় সহজলভ্য এক টুল হিসেবে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে পারবে, যা তাদের শেখাকে আরও সমৃদ্ধ ও ব্যক্তিগতকৃত করবে।’
চ্যাটজিপিটি এডু বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য তৈরি, যেখানে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ডেটা তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর প্রায় ৭৫০ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মী অংশ নিয়েছিলেন। এখন তা সবার জন্য চালু হচ্ছে।
ওপেনএআইয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিভাগের প্রধান জয়না দেবানি বলেছেন, অক্সফোর্ডের এই উদ্যোগ ‘উচ্চশিক্ষায় এআই ব্যবহারের নতুন মানদণ্ড’ তৈরি করছে। তিনি বলেন, ‘অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের এআই যুগে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, টুল ও প্রশিক্ষণ এতে পাওয়া যাবে।’
বিশ্ববিদ্যালয় জানায়, সফটওয়্যারের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে, যেখানে চ্যাটজিপিটি এডু ও অন্যান্য জেনারেটিভ এআই টুল ব্যবহারের উপায় শেখানো হবে। এতে নৈতিক ব্যবহার, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি ও দায়িত্বশীল প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
