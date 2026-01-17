মহাকাশে চীনা অভিযাত্রীদের সাম্প্রতিক গবেষণা

ফয়সল আবদুল্লাহ
মহাকাশ সব সময়ই সবার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে মানুষ গিয়ে গবেষণা করে নতুন কিছু আবিষ্কার করছে। পৃথিবীর জীবনকেও আরও উন্নত করতে সাহায্য করছে এই গবেষণা। সম্প্রতি চীনের শেনচৌ-২১ মিশন এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রায় দুই মাসের মিশন অতিক্রম করে চীনের থিয়ানকং মহাকাশ স্টেশনে বহুমাত্রিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করছে শেনচৌ-২১ মিশনের ক্রু।
গত ১ নভেম্বর শেনচৌ-২১ মানববাহী মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। ছয় মাসের এই অভিযানে তিনজন নভোচারীকে থিয়ানকং মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হয়। তাঁরা হলেন মিশন কমান্ডার চাং লু, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার উ ফেই এবং পেলোড বিশেষজ্ঞ চাং হোংচাং। তাঁরা যথাক্রমে স্পেস পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
নভোচারীরা মহাকাশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছেন। তাঁরা মস্তিষ্কের কার্যক্রম পরিমাপের জন্য ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম (ইইজি) যন্ত্র ব্যবহার করছেন। এটি দলগত মনোভাব ও আবেগের গবেষণায় সাহায্য করছে। ওয়েনতিয়ান ল্যাব মডিউলে তারা গ্লাভ বক্স ব্যবহার করে আরাবিডপসিস থ্যালিয়ানা উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করছেন। এই উদ্ভিদগুলো বিশেষভাবে স্টেম সেলের মলিকুলার নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত গবেষণা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে তরল পদার্থের পরীক্ষা করা হচ্ছে ফ্লুইড ফিজিক্স এক্সপেরিমেন্টাল ক্যাবিনেটে। এ ছাড়া কম্বাশন পরীক্ষার জন্য প্লাগ-ইন গ্যাস পরীক্ষা করা হচ্ছে, কনটেইনারলেস ক্যাবিনেটে নমুনা পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং অ্যাক্সিয়াল মেকানিজমের ইলেক্ট্রোড রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।
পেলোড বিশেষজ্ঞ চাং হোংচাং লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির গবেষণার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তিনি লিথিয়াম ডেনড্রাইট বৃদ্ধির পুরো প্রক্রিয়ার চিত্র সংগ্রহ করছেন। এটি ভবিষ্যতে শক্তিশালী ও নিরাপদ ব্যাটারি তৈরিতে সাহায্য করবে।
নভোচারীরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দৈনন্দিন কাজও করছেন। হাড়ের ঘনত্ব পরিমাপ, রক্তচাপ পরীক্ষা, ইসিজি এবং দৃষ্টিশক্তি মূল্যায়নও হচ্ছে নিয়মিত। এ ছাড়া তাঁরা একে অপরকে সহায়তা করছেন এবং মহাকাশে নিরাপদভাবে জীবন যাপন করছেন। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন তিন চীনা নভোচারী কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
