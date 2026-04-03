জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা চলতি মাসের শেষে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলতি মাসের শেষে অনুষ্ঠিত হতে পারে। আজ শুক্রবার এই তথ্য জানান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ।
এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। শিগগির নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে।
এ এস এম আমানুল্লাহ আরও বলেন, গত বছরের মতো এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
গত বছরের ২৩ নভেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের আবেদন শুরু হয়। পরে কয়েক দফা আবেদনের সময় বাড়ানো শেষে গত ৩১ মার্চ এই আবেদনের সময় শেষ হয়।
তথ্য অনুযায়ী, ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান পর্যায়ে আসনসংখ্যা ৯ লাখ ১ হাজার ৫৪৫টি এবং ভর্তি শিক্ষার্থী ছিলেন ৭ লাখ ৪ হাজার ১৯৬ জন, আসন শূন্য ছিল ১ লাখ ৯৭ হাজার ৩৪৯টি। অন্যদিকে শুধু স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি পর্যায়ে মোট আসন ছিল ৪ লাখ ৩৬ হাজার ৯০টি এবং ভর্তি শিক্ষার্থী ছিলেন ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৭১৫ জন, আসন শূন্য ছিল ৮৬ হাজার ৩৭৫টি।
আপনি যদি ইংরেজিতে দক্ষ হতে চান, তবে এই ছোট্ট প্রশ্ন-উত্তরের গণ্ডি পেরিয়ে একটু বড়, অর্থবহ আলাপের দিকে এগোতে হবে। কারণ, ছোট ছোট উত্তরের জায়গায় একটু বিস্তৃতভাবে কথা বলার অভ্যাসই আপনাকে সাবলীল ইংরেজি বলায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।৩ ঘণ্টা আগে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহের মধ্যেই নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।১ দিন আগে
সভাপতি পদে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল মঈদ বাবুল ২৮৫ ভোট পেয়েছেন। অপর দিকে সাধারণ সম্পাদক পদে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অফিসের জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান তোজাম্মেল হক তোজাম ৩২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।১ দিন আগে
দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু একটিতেও সুযোগ পাননি। সেই ব্যর্থতার বেদনাই তার হয়ে উঠেছিল জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আজকের আসিফ মোক্তাদির বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডে স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।১ দিন আগে