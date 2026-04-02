কচুয়ার স্কুলে ফিরছে শিক্ষামন্ত্রীর নাম

বর্তমান শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের নাম আবারও ফিরছে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার ‘চাঙ্গিনী-নূরপুর উচ্চবিদ্যালয়ে’।
আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২০০৫ সালে শিক্ষামন্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির নাম আবারও বদলে ‘ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন উচ্চবিদ্যালয়’ করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে।
জানা যায়, চিঠিটি এ বিভাগ থেকে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে।
প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের ভিত্তিতে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘২০০৫ সালে আমাদের স্কুলটি আ ন ম এহছানুল হক মিলন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলে চাঙ্গিনী-নূরপুর উচ্চবিদ্যালয় করা হয়।’
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন, গত ৫ মার্চ প্রতিষ্ঠানের নাম আবারও পরিবর্তন করে আ ন ম এহছানুল হক মিলন উচ্চবিদ্যালয় করার আবেদন করা হয়।
আপনি যদি ইংরেজিতে দক্ষ হতে চান, তবে এই ছোট্ট প্রশ্ন-উত্তরের গণ্ডি পেরিয়ে একটু বড়, অর্থবহ আলাপের দিকে এগোতে হবে। কারণ, ছোট ছোট উত্তরের জায়গায় একটু বিস্তৃতভাবে কথা বলার অভ্যাসই আপনাকে সাবলীল ইংরেজি বলায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।৩ ঘণ্টা আগে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহের মধ্যেই নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।১ দিন আগে
সভাপতি পদে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল মঈদ বাবুল ২৮৫ ভোট পেয়েছেন। অপর দিকে সাধারণ সম্পাদক পদে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অফিসের জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান তোজাম্মেল হক তোজাম ৩২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।১ দিন আগে
দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু একটিতেও সুযোগ পাননি। সেই ব্যর্থতার বেদনাই তার হয়ে উঠেছিল জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আজকের আসিফ মোক্তাদির বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডে স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।১ দিন আগে