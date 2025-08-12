সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন আজই শেষ হচ্ছে, আবেদন করেছেন তো?

শিক্ষা ডেস্ক
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা আজ সোমবার (১২ আগস্ট) রাত ১১:৫৯ মিনিটে শেষ হবে। দুই দিন বাড়ানো এই সময়সীমা গত রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলি আগের মতো বহাল থাকবে। বিস্তারিত তথ্য ও আসনসংখ্যা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে: https://collegeadmission. eis.du.ac.bd। ১৭ আগস্ট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং পরীক্ষার আসন বিন্যাস জানা যাবে ২০ আগস্ট থেকে।
পরীক্ষার সময়সূচি—
আবেদন প্রক্রিয়া শেষে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ২২ আগস্ট (শুক্রবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, বিজ্ঞান ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা আজ সোমবার (১২ আগস্ট) রাত ১১:৫৯ মিনিটে শেষ হবে। দুই দিন বাড়ানো এই সময়সীমা গত রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলি আগের মতো বহাল থাকবে। বিস্তারিত তথ্য ও আসনসংখ্যা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে: https://collegeadmission. eis.du.ac.bd। ১৭ আগস্ট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং পরীক্ষার আসন বিন্যাস জানা যাবে ২০ আগস্ট থেকে।
পরীক্ষার সময়সূচি—
আবেদন প্রক্রিয়া শেষে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ২২ আগস্ট (শুক্রবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, বিজ্ঞান ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
ব্যবসায় শিক্ষার ওপর দেশের অন্যতম বড় প্রতিযোগিতা ও উৎসব ১০ম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) মার্কেটিং ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ যৌথভাবে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।৩ ঘণ্টা আগে
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কালজয়ী রচনা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ইউনেসকোর ‘মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে’ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এ সেমিনারের আয়োজন করেছে। রোববার (১০ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের নওশের আলী লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠি৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা অর্জনকারী ‘ইউআইইউ মার্স রোভার’, ‘ইউআইইউ অ্যাসেন্ড’ এবং ‘ইউআইইউ মেরিনার’ টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিয়েছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ ফোরামের উদ্যোগে এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্৪ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে সিপিডিসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। এজন্য তিনি দেশের উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত৪ ঘণ্টা আগে