Ajker Patrika
> শিক্ষা

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন আজই শেষ হচ্ছে, আবেদন করেছেন তো?

শিক্ষা ডেস্ক
২০১৭ সালে রাজধানীর সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।
২০১৭ সালে রাজধানীর সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা আজ সোমবার (১২ আগস্ট) রাত ১১:৫৯ মিনিটে শেষ হবে। দুই দিন বাড়ানো এই সময়সীমা গত রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলি আগের মতো বহাল থাকবে। বিস্তারিত তথ্য ও আসনসংখ্যা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে: https://collegeadmission. eis.du.ac.bd। ১৭ আগস্ট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং পরীক্ষার আসন বিন্যাস জানা যাবে ২০ আগস্ট থেকে।

পরীক্ষার সময়সূচি—

আবেদন প্রক্রিয়া শেষে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ২২ আগস্ট (শুক্রবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, বিজ্ঞান ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়:

পরীক্ষাশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন আজই শেষ হচ্ছে, আবেদন করেছেন তো?

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন আজই শেষ হচ্ছে, আবেদন করেছেন তো?

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ