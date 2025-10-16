Ajker Patrika
‘ভুয়া’ ৩ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে ভর্তিতে ইউজিসির সতর্কবার্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘ভুয়া’ ৩ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে ভর্তিতে ইউজিসির সতর্কবার্তা

বাংলাদেশে তিনটি ‘ভুয়া’ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে সতর্কবার্তা জারি করেছে ইউজিসি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে আমেরিকা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ; ট্রিনিটি ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ এবং স্পিরিচুয়াল ইনস্টিটিউট অব নিউইয়র্ক।

আজ বৃহস্পতিবার ইউজিসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি আমেরিকা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ ও ট্রিনিটি ইউনিভার্সিটি, ইউএসএর দুজন শিক্ষার্থীর সনদ যাচাইয়ের জন্য ইউজিসিতে আবেদন করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড। সনদ যাচাইয়ের সময় ভুয়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি জানতে পারে ইউজিসি। মন্ত্রণালয়ের পাঠানো কমিশনের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা অনুযায়ী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোনো প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

এতে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেশে অনুমোদনবিহীন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস, টিউটোরিয়াল সেন্টার ও স্টাডি সেন্টার পরিচালনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এসব শাখা ক্যাম্পাস, টিউটোরিয়াল সেন্টার ও স্টাডি সেন্টারের অধিকাংশই অননুমোদিত। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাচেলর, মাস্টার্স, এমপিএইচ, এমবিএ, এমফিল, পিএইচডিসহ বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি দিচ্ছে, যা আইনানুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ। এসব অননুমোদিত ও অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা অর্থের বিনিময়ে সনদ নিচ্ছেন। এসব চক্রের ফাঁদে পড়ে বহু শিক্ষার্থী প্রতারিত হচ্ছেন।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

