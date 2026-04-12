শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় এআই যুক্ত করছে চীন

শিক্ষা ডেস্ক
শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় এআই যুক্ত করছে চীন

চীনে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ও সনদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায়।

মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, পাঠদানপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই এআই প্রযুক্তি যুক্ত করা হবে। ক্লাস শুরুর আগে প্রস্তুতি, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান এবং ক্লাস-পরবর্তী মূল্যায়ন—সব ক্ষেত্রেই এআই ব্যবহার করা হবে।

পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাতা মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় টিউটরিং সেবার পাশাপাশি এআই শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ধরন বিশ্লেষণ করে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে।

এ ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এআই শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রমে এআই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হবে। সহশিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গেও এআইকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এআইকে একটি ভিত্তিমূলক কোর্স হিসেবে চালু করা হবে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করা হবে, যাতে সবাই এআই সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

শিল্প ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন বিষয় ও বিভাগ চালুর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে পরিকল্পনায়।

চীনের লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে এমন একটি সমন্বিত এআই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা শিক্ষার সব স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

সূত্র: সিএমজি

