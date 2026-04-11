Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

বিনা খরচে ৬৪ জেলা ভ্রমণে বেরিয়েছেন ঝিনাইদহের তরুণ আলিম দার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
লাল-সবুজের পতাকা হাতে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন আলিম দার। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বপ্ন, সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে সারা দেশ ঘুরে দেখার এক ব্যতিক্রমী অভিযানে নেমেছেন ঝিনাইদহের তরুণ আলিম দার (২৬)। গত ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে শুরু হয়েছে তাঁর এই অনন্য ভ্রমণ। তাঁর লক্ষ্য বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা বিনা খরচে ভ্রমণ করা এবং বর্তমান প্রজন্মকে মোবাইল আসক্তি থেকে বের হয়ে বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য উপভোগে উৎসাহিত করা।

আলিম দার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের নূর বক্স সর্দারের ছেলে। তিনি কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশারফ হোসেন কলেজের ইতিহাস বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। আজ শনিবার ১২তম জেলা হিসেবে পঞ্চগড় যাচ্ছেন তিনি।

আলিম দার জানান, তাঁর এই যাত্রার উদ্দেশ্য শুধু ভ্রমণ নয়; বরং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিখ্যাত খাবার এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে কাছ থেকে জানা। তিনি মনে করেন, প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার তরুণদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাই নিজের এই উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি একটি বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান ‘টাকা না থাকলেও ইচ্ছাশক্তি থাকলে ভ্রমণ সম্ভব, আর ভ্রমণ মানুষকে নতুনভাবে চিনতে শেখায়।’

এই দীর্ঘ পথে আলিম দারের সবচেয়ে বড় ভরসা পথের মানুষ। ট্রাক, বাস এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় তিনি এক জেলা থেকে আরেক জেলায় এগিয়ে চলেছেন। অনেক অচেনা মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, যা তাঁর ভ্রমণকে আরও সহজ ও অর্থবহ করে তুলেছে। তাঁর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ইতিমধ্যে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল ও প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনেকে মনে করছে, আলিম দারের এই ভ্রমণ তরুণ সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করবে এবং বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য আবিষ্কারে উৎসাহ জোগাবে।

আলিম দার জানান, ভ্রমণ শেষে দেশের প্রতিটি জেলার অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরতে চান, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারে।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাঝিনাইদহঅভিযানখুলনা বিভাগজেলার খবরভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

সম্পর্কিত

