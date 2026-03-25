‎প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ, শুরু ১৫ এপ্রিল

আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে সারা দেশে একযোগে শুরু হবে ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। ৫ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সূচি প্রকাশ করা হয়।
আজ বুধবার (২৫ মার্চ) জাতীয় শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনায় জানানো হয়েছে, দেশের তিন পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ব্যতীত অন্যান্য সব জেলায় পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ এপ্রিল।
প্রথম দিন বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) ইংরেজি, শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) প্রাথমিক গণিত এবং শনিবার (১৮ এপ্রিল) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে আড়াই ঘণ্টা চলবে।
অন্যদিকে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার জন্য ভিন্ন সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তিন জেলায় ১৭ এপ্রিল শুক্রবার প্রাথমিক গণিত পরীক্ষার মাধ্যমে বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ১৮ এপ্রিল শনিবার অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান পরীক্ষা। এরপর ১৯ এপ্রিল রোববার বাংলা এবং ২০ এপ্রিল সোমবার ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষার মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় পরীক্ষা শেষ হবে।
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট বরাদ্দ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইংরেজিতে স্মার্টলি কথা বলতে চাইলে বা কিছু লিখতে গেলে আমরা প্রায়ই should, could, would শব্দগুলো ব্যবহার করি। তবে কখন কোন শব্দটি ব্যবহার করতে হবে, তা হয়তো অনেকের অজানা। এই তিনটি শব্দ আয়ত্তে থাকলে ইংরেজিতে কথোপকথন এবং লেখায় অনেকটাই দক্ষ হওয়া সম্ভব।৫ ঘণ্টা আগে
সৃজনশীলতা কি শুধু শিল্পীর তুলিতে বা লেখকের কলমেই আটকে থাকে? মোটেও না। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি বাঁকেই লুকিয়ে থাকে সৃজনশীলতার জাদু। তবে এই জাদুকে জাগিয়ে তুলতে প্রায়শই বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের ভেতরের ভয়, নিখুঁত হওয়ার মোহ আর ব্যর্থতার গ্লানি।৫ ঘণ্টা আগে
পবিত্র রমজান মাসের ছুটি শেষে শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পরবর্তী ১০ শনিবার বিদ্যালয় খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রাক-প্রাথমিক ও একীভূত শিক্ষা) মো. জয়নাল আবেদীন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।২০ ঘণ্টা আগে
বিদেশে উচ্চশিক্ষা আর সঙ্গে একটি সম্মানজনক স্কলারশিপ হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু লাইব্রেরির বই আর ইন্টারনেটের তথ্যের ভিড়ে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না, ঠিক কোথা থেকে এই যাত্রার জন্য শুরু করবেন। বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতির বিস্তারিত...৬ দিন আগে