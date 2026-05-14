Ajker Patrika
শিক্ষা

বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বৃত্তির সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বৃত্তির সুযোগ

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো বিপুল অর্থায়ন, যার অন্যতম সমাধান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্কলারশিপ। এই তালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ‘ফুলব্রাইট ফরেন স্কলারশিপ’। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সৌজন্যে বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের এই সম্মানজনক বৃত্তি দেওয়া হয়। এই প্রোগ্রাম একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ডিগ্রির সুযোগ দেয়, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী পেশাদার সম্পর্ক উন্নয়ন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সরাসরি অবদান রাখে।

এই স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক শেষ করা শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা সম্পূর্ণ বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় ১১ জুলাই ২০২৬।

আবেদনের যোগ্যতা

  • বাংলাদেশের স্বীকৃত সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলসহ ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
  • এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেননি কিংবা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি নন।
  • বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশ থেকে আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেননি (তবে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন, তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন)।
  • যে বিষয়ে পড়তে যেতে ইচ্ছুক, সেই বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম দুই বছরের পূর্ণকালীন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
  • ইংরেজিতে সাবলীল ও পারদর্শী হতে হবে। টোয়েফল আইবিটিতে (ইন্টারনেটভিত্তিক) ন্যূনতম ৯০ কিংবা আইইএলটিএসে ন্যূনতম ৭ স্কোর থাকতে হবে।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে

  • আবেদনের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা

ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রামে ভিসা সহায়তা

  • বিমানে আসা-যাওয়ার খরচ।
  • টিউশন ফি।
  • থাকা, খাওয়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য মাসিক উপবৃত্তি।
  • বইপত্র কেনার জন্য ভাতা।
  • স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বিমা।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ।
  • সুপারিশপত্র।
  • একাডেমিক রেকর্ড-বিষয়ক তথ্যাদির ফরম (অনলাইন আবেদন সাইটে পাওয়া যাবে)।
  • টোয়েফল/আইইএলটিএস স্কোর।

যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা জিআরই কিংবা জিম্যাট স্কোর থাকাও আবশ্যক। যদি কোনো আবেদনকারী এরই মধ্যে জিআরই কিংবা জিম্যাট পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের সেই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসংক্রান্ত তথ্য অনলাইন আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: অনলাইন আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে এই লিঙ্কে অথবা লিঙ্কে দেখুন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১১ জুলাই ২০২৬।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসহায়িকাশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

তিস্তা প্রকল্পে চীনের সম্পৃক্ততায় উদ্বিগ্ন ভারত: আনন্দবাজারের প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

সম্পর্কিত

শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আন্দোলনে উত্তপ্ত পবিপ্রবি ক্যাম্পাস, অবস্থান কর্মসূচি

শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আন্দোলনে উত্তপ্ত পবিপ্রবি ক্যাম্পাস, অবস্থান কর্মসূচি

জানুয়ারির শেষে এসএসসি ও জুনে এইচএসসির আলোচনা: শিক্ষামন্ত্রী

জানুয়ারির শেষে এসএসসি ও জুনে এইচএসসির আলোচনা: শিক্ষামন্ত্রী

তিতুমীর কলেজ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মাহিন, সম্পাদক ইমরান

তিতুমীর কলেজ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মাহিন, সম্পাদক ইমরান

‎এসএসসি পাস করতে যেন স্কুলিং ১০ বছরেই থাকে: শিক্ষামন্ত্রী

‎এসএসসি পাস করতে যেন স্কুলিং ১০ বছরেই থাকে: শিক্ষামন্ত্রী