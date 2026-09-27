Ajker Patrika
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শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশ
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজের অধীনে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের অন-ক্যাম্পাস রেগুলার মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) প্রোগ্রামের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত ফল জানতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকাশিত ফলে কোনো ধরনের অসংগতি বা ভুলত্রুটি দেখা দিলে তা সংশোধন অথবা ফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়শিক্ষাউচ্চশিক্ষা
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