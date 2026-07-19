Ajker Patrika
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শিক্ষা

টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতক পড়ার সুযোগ

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতক পড়ার সুযোগ
প্রতীকী ছবি

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে কানাডার অন্যতম শীর্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান টরন্টো ইউনিভার্সিটি। বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাপূর্ণ ‘লেস্টার বি. পিয়ারসন ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপ’-এর আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফের পাশাপাশি আবাসন, পাঠ্যবই, স্বাস্থ্যবিমা এবং অন্যান্য শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহনের সুবিধা পাবেন।

বৃত্তির জন্য আবেদন করতে আগ্রহী প্রার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল থাকতে হবে। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে আইইএলটিএস পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬.৫ স্কোর থাকতে হবে।

আবেদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রার্থীদের আগামী ৬ নভেম্বরের মধ্যে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লেস্টার বি. পিয়ারসন ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপ-এর জন্য পৃথকভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

বৃত্তি, যোগ্যতা, আবেদন প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য টরন্টো ইউনিভার্সিটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

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