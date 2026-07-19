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প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত
প্রাইম ইউনিভার্সিটির কনফারেন্স রুমে ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে সেমিনার আয়োজিত হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত বিকাশের প্রেক্ষাপটে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, পাঠদান পদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিবর্তিত বাস্তবতা নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে প্রাইম ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ। ‘English Language Education in the Age of AI: Rethinking Pedagogy’ শীর্ষক এই সেমিনার গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ খসরু। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিশেষ করে কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রভা আফজালেন। এরপর সেমিনারের মূল বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (বেল্টা)-এর সভাপতি অধ্যাপক আহমেদ বশির।

তাঁর উপস্থাপনায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ, ব্লুমের ট্যাক্সোনমি, আউটকামভিত্তিক শিক্ষা (ওবিই) এবং এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর ও দায়িত্বশীল প্রয়োগের বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে শেখার বিকল্প হিসেবে নয়, বরং শেখার একটি সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী চিন্তা, সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং স্বনির্ভর শিক্ষণকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।

একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বাধীন চিন্তা, মানবিক বোধ, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং আজীবন শেখার সক্ষমতা গড়ে তোলা।

সেমিনারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত মতবিনিময় পর্ব। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, পাঠদান-পদ্ধতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার নিয়ে শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করেন এবং নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠা আন্তরিক সংলাপ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভাবনার আদান-প্রদান সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নতুনভাবে অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

সেমিনারটির আন্তঃক্রিয়াশীল পরিবেশ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলে। প্রাণবন্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে। একই সঙ্গে এ আয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, ইতিবাচক শিক্ষণ-মনোভাব এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক শিক্ষা বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের প্রস্তুত করার বিষয়ে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় পুরো সেশনটি প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আসে।

সমাপনী বক্তব্যে সেমিনারের সভাপতি ড. মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল মূল বক্তা, উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, গণমাধ্যমকর্মী, সাংবাদিক, অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত শিক্ষা বাস্তবতায় এ ধরনের সময়োপযোগী একাডেমিক আয়োজন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতেও ইংরেজি বিভাগ এ ধরনের সমসাময়িক ও জ্ঞানভিত্তিক একাডেমিক আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আয়েশা আলম তালুকদার।

প্রাণবন্ত আলোচনা, মুক্ত মতবিনিময় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সেমিনারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে এ সময়োপযোগী আয়োজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে নতুন চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাশিক্ষা
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