জাবিতে এমএসসি ইন রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএসে ভর্তি পরীক্ষা ৩ আগস্ট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত স্নাতকোত্তর (এমএসসি) প্রোগ্রামে রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস কোর্সের ষষ্ঠ ব্যাচে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩১ জুলাই সকাল ১০টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করে ১ হাজার ৫০০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের জন্য প্রার্থীর বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অথবা পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ অর্জন করতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ আগস্ট সকাল ১০টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।
ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
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