Ajker Patrika
শিক্ষা

বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সেরা এডুকেশন হাব: শিক্ষামন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সেরা এডুকেশন হাব: শিক্ষামন্ত্রী
‘বাংলাদেশের বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাত, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ, নীতিগত সংস্কার ও জাতীয় উন্নয়নের দিকনির্দেশনা’ শীর্ষক সভায় শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও সেরা ‘এডুকেশন হাব’ হওয়ার মতো সব ধরনের যোগ্যতাই বাংলাদেশের রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশ হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সেরা ‘এডুকেশন হাব’ কান্ট্রি। সেই রিসোর্স আমাদের রয়েছে, সেই মেধা রয়েছে। আমাদের সে প্রজ্ঞা রয়েছে, আমাদের সেই ইচ্ছা রয়েছে। শুধু এটাকে মেটারিঅ্যালাইজ (বাস্তবায়ন) করার জন্য সকলেই সকলের কথা শুনতে হবে।

আজ মঙ্গলবার ‘বাংলাদেশের বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাত, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ, নীতিগত সংস্কার ও জাতীয় উন্নয়নের দিকনির্দেশনা’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন মন্ত্রী। রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলের বলরুমে এ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি।

সব সময় তুলনামূলক সর্বোত্তমকে অনুকরণের প্রতি ইঙ্গিত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ওই যে আমার একটা শব্দ আছে না? নকল! আমি নকল করব তাদের– যারা ভালো করেছে। আমি কি দেখি নাই আমাদের মতো দেশ মালয়েশিয়া কীভাবে এই পর্যায়ে এসেছে? সেই নকল করব!’

অনুষ্ঠানে বিশেষ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মামুন আহমেদ।

বিষয়:

শিক্ষার্থীইউজিসিশিক্ষাপ্রধানমন্ত্রীশিক্ষামন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সেরা এডুকেশন হাব: শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সেরা এডুকেশন হাব: শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনে আগ্রহী ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা

বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনে আগ্রহী ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা

বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম