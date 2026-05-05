বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনে আগ্রহী ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা

অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা বাংলাদেশে একটি শাখা ক্যাম্পাস বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
আজ মঙ্গলবার ইউজিসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়টির আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এবং সম্ভাব্য ক্যাম্পাস স্থাপনের বিষয়টি তুলে ধরে।
বৈঠকে প্রতিনিধিদলটি জানায়, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে দেশের শিক্ষার্থীরা নিজ দেশেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা গ্রহণ ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন।
ইউজিসি চেয়ারম্যান উদ্যোগটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারত্ব দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে এটি বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ আরও জোরদার করবে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ সুগম হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. হাসান উজ জামান। দলে আরও ছিলেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসান, প্রফেসর বিল শর্টেন (ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট), প্রফেসর মাইকেল লিংকন (ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর) এবং ড. ফিওনা রিচার্ডস (চিফ গ্লোবাল এনগেজমেন্ট অফিসার)-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
এ ছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ইউজিসির পক্ষে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান, অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলামসহ অন্য কর্মকর্তারা অংশ নেন।
বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের অধীনে চলমান পাঁচটি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে।২১ ঘণ্টা আগে
দেশের সব বেসরকারি (নন-এমপিও) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার দাবিতে ১২ দিনের সময়সীমা বেঁধে (আলটিমেটাম) দিয়েছেন শিক্ষকেরা। এর মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৭ মে থেকে লাগাতার কর্মসূচি ও রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দেন সম্মিলিত নন-এমপিও ঐক্য পরিষদের পক্ষে সংগঠনটির প্রধান সমন্বয়ক অধ্যক্ষ সেলিম মিঞা।১ দিন আগে
বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) দুই দিনব্যাপী বিশেষ চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার (৩ মে) বিকেলে জহির রায়হান মিলনায়তনের সেমিনার হলে ‘ইতিহাস ও ঐতিহ্য...১ দিন আগে
বর্তমান সময়ে যেকোনো কিছু শেখা ও জানার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, এআইকে শুধু উত্তর পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং শেখার সহকারী হিসেবে ব্যবহার করলে শেখা আরও দ্রুত, গভীর ও কার্যকর হয়।২ দিন আগে