ঢাবির ভর্তি পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষোভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভর্তি কার্যক্রমের পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির দীর্ঘসূত্রতা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিকল্পনার কারণে সেই উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
আজ রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ‘ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেশন: সরকারের নীতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রতা কমাতে তিনি কাজ করছেন। আগে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশে দীর্ঘ সময় চলে যেত। এরপর এইচএসসি পরীক্ষা ও ফল প্রকাশেও সময় লাগত। সব মিলিয়ে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এবার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি পুনর্নিরীক্ষণের ফলও দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত ভর্তি কার্যক্রম শেষ করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের মতো করে ভর্তি পরিকল্পনা করেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে হাইকোর্টে যাওয়ার প্রবণতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, কোনো বিষয়ে সমস্যা হলেই শিক্ষকেরা আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। আদালতে যথাযথভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতো কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
সেশনজট নিরসনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে সেশনজট নিরসন করবে, তার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে সরকারকে দেখাতে হবে। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করতে হবে।
নতুন সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার নতুন ভাবনা ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজট নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গ টেনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনো বিষয়ে কথা বললে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৭৪ সালের আইন অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কথা বলে। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন হলে আবার সরকারের কাছে আসতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।
শিক্ষাব্যবস্থাকে কোনোভাবেই বেকারত্বের কারখানায় পরিণত করা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন কোনো নতুন বিভাগ চালু করা যাবে না, যার বাস্তব প্রয়োজন নেই। শিক্ষাব্যবস্থাকে কোনোভাবেই বেকারত্বের কারখানায় পরিণত করা যাবে না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর চাহিদা রয়েছে, সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, উপ- উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যালায়েন্স-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মহিউদ্দিন।