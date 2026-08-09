Ajker Patrika
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শিক্ষা

বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ১২: ০১
বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের প্রাচীনতম এবং প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিহারে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে ৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষাকেন্দ্র বৌদ্ধশিক্ষার পাশাপাশি দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল।

নালন্দায় ভারত ছাড়াও চীন, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে আসতেন। আবাসিক ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসেই বসবাস করে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় যুক্ত থাকতেন। সে সময় নালন্দা এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নালন্দা একাধিকবার আক্রমণের শিকার হয়। ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আক্রমণে প্রাচীন নালন্দা ধ্বংস হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর ২০১৪ সালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। শুরুতে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরে বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য নতুন ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হয়।

প্রাচীন নালন্দার ঐতিহ্য ও জ্ঞানচর্চার ইতিহাস আজও বিশ্বের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিষয়:

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