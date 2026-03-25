Ajker Patrika
শিক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা বাধ্যতামূলক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতি সাত দিনের ভিডিও ফুটেজ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

আজ বুধবার বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

অফিস আদেশে বলা হয়, এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর, নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। আর সিসিটিভিতে ধারণ করা সব রেকর্ড প্রতি সাত দিন পর পর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সব কেন্দ্রকে এ নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিষয়:

পরীক্ষাক্যামেরাএসএসসিশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

