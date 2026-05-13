‎এসএসসি পাস করতে যেন স্কুলিং ১০ বছরেই থাকে: শিক্ষামন্ত্রী

একজন শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক স্তর শেষে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বসতে ১০ বছরের বেশি সময় যাতে না লাগে, সরকার সেই পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার (১৩ মে) সকালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এই পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘তোমাদের পরীক্ষার বিষয়ে একটি মিটিংয়ে বসব। আলোচনা করব কীভাবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাগুলো সিলেবাস কাভার করে, সময় নষ্ট না করে আমরা যেন ঠিকপথে এগোতে পারি।’
শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘তোমাদের এসএসসি পাস করতে যেন ১০ বছর স্কুলিং ১০ বছরেই থাকে। কোনো সেশনজট যেন না হয়। তোমরা যেন পিছিয়ে না পড়ো। সে জন্য আজকে আমরা বসব। আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তোমাদের স্বার্থে যেটা করার সেটাই করব। তবে পরীক্ষা সুন্দরভাবে দিতে হবে।’
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ওমেরা রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেডের চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন।
শিক্ষা আনন্দের বিষয় হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘শিক্ষা হবে প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে। দেখো না আজকে উন্নত বিশ্বে কী রয়েছে। আমরা এখনো সেই আমাদের সময়কার গতানুগতিকভাবেই রয়েছি। চাপিয়ে দেওয়া পাঠ্যপুস্তক, কোনো প্রজেক্ট নেই এবং শুধু জিপিএ (এ প্লাস) পেলেই অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখছেন না, তোমরা কী শিখছ, কী শিখতে পারনি।’
শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা জিপিএর (এ প্লাস) কথা বলব না। কে কী শিখেছ, সেটা আমরা জানতে চাই। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। তোমরাই হলে আগামীর ভবিষ্যৎ, তোমাদের চিন্তাভাবনা আমরা করছি।’
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব ও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাবের হোসেন।
সরকারি তিতুমীর কলেজ সাংবাদিক সমিতির (সতিকসাস) ২০২৬-২৭ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে (২০২৬-২৭) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এশিয়া পোস্টের স্টাফ রিপোর্টার এইচ এম মাহিন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন স্টার নিউজের রিপোর্টার এইচ এম ইমরান হোসাইন।৩৬ মিনিট আগে
দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে সোলার প্যানেল বসানোর ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কার্পণ্য করবে না সরকার। একই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে দুই হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে বলেও জানান তিনি।২ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা আর এখন শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং বৈশ্বিক চিন্তাভাবনার এক বিস্তৃত ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। এ ধারারই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হলো রোমানিয়ার বুকারেস্ট সামার ইউনিভার্সিটি স্কুল। এটি প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের নতুন...৩ ঘণ্টা আগে
সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ২৪ মে থেকে কার্যকর হবে। তবে এর আগে ২২ মে (শুক্রবার) ও ২৩ মে (শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ২১ মে বৃহস্পতিবারই হবে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শেষ কর্মদিবস। ফলে ২২ মে থেকেই শুরু হবে শিক্ষার্থীদের ছুটির আমেজ।৫ ঘণ্টা আগে