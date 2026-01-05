মাদুরো আটকের পর সোনার দাম চড়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটকের পর বিশ্ববাজারে ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে মূল্যবান ধাতু ও প্রতিরক্ষা খাতের শেয়ারে। এ ঘটনায় নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে পরিচিত সম্পদের দিকে ঝুঁকেছেন বিনিয়োগকারীরা। ফলে সোনার দাম প্রায় ২ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে আউন্সপ্রতি দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪৩৩ ডলারে (৩ হাজার ২৯৩ পাউন্ড)। একই সময়ে রুপার দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদুরোকে আটকের পর ইউরোপজুড়ে প্রতিরক্ষা খাতের শেয়ারও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের ধারণা, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে সামরিক ব্যয় বাড়তে পারে।
আজ সোমবার দিনের শুরুর দিকে তেলের দাম কিছুটা ওঠানামা করেছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৬১ দশমিক শূন্য ৬ ডলারে দাঁড়ায়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলোর শেয়ার প্রাক্-বাজার লেনদেন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভেনেজুয়েলায় বর্তমানে কার্যক্রম চালানো একমাত্র মার্কিন কোম্পানি শেভরনের শেয়ার ৭ শতাংশের বেশি বেড়েছে।
সাধারণত অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সময়ে সোনা ও রুপার মতো মূল্যবান ধাতুর দাম বাড়ে। কারণ, এগুলোকে তুলনামূলক নিরাপদ সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। গত বছর সোনার দাম ৬০ শতাংশের বেশি বেড়ে ১৯৭৯ সালের পর সর্বোচ্চ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দেখায়। গত ২৬ ডিসেম্বর সোনার দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫৪৯ দশমিক ৭১ ডলারে পৌঁছায়।
এই ঊর্ধ্বগতির পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল—সুদের হার কমার প্রত্যাশা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর বড় পরিসরে স্বর্ণ কেনা এবং বৈশ্বিক উত্তেজনা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ।
এদিকে ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপজুড়ে প্রতিরক্ষা খাতের শেয়ার বেড়েছে। যুক্তরাজ্যের বহুজাতিক অস্ত্র, নিরাপত্তা ও মহাকাশ সংস্থা বিএই সিস্টেমের শেয়ার ৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং জার্মানির রাইনমেটালের শেয়ার ৭ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে।
যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ অনলাইন বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এজে বেলের পরিচালক (বিনিয়োগ) রাস মোল্ড বিবিসিকে বলেন, দুটি দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়লে প্রতিরক্ষা খাতের শেয়ার সাধারণত বাড়ে। কারণ, বিনিয়োগকারীরা মনে করেন, সরকারগুলো সামরিক ব্যয় বাড়াতে পারে। মাদুরোকে আটকের পর এই খাতে চাহিদা বাড়া স্বাভাবিক।
এদিকে মূল্যবান ধাতুর দাম বাড়ায় খনি কোম্পানির শেয়ারও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। বিশ্বখ্যাত এন্ডেভার মাইনিং ও ফ্রেসনিলোর শেয়ার ৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে।
ভেনেজুয়েলার বাইরে এশিয়ার শেয়ারবাজারগুলোতেও দর বেড়েছে। নতুন বছরের প্রথম কার্যদিবসে জাপানের নিক্কেই-২২৫ সূচক ৩ শতাংশ বেড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের প্রধান সূচকগুলোর দরও বেড়েছে।
